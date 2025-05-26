台灣成立主權基金 兩任央行總裁重申原則

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

政府推動台灣成立主權基金，中央銀行並非「絆腳石」，前總裁彭淮南、現任總裁楊金龍秉持的三大立場始終如一，包括：不反對成立主權基金，但不能無償撥用外匯存底，且需設專責機構、獨立於央行之外。

彭淮南在2010年便曾公開強調，央行從未反對成立主權基金，僅主張如擬成立主權基金，必須獨立於央行之外；基金如擬對外投資，應以新台幣自匯市購買外匯。

彭淮南曾表示，主權基金資產的運用及追求目標，與各國外匯準備運用的準則不符；因此，主權基金均獨立於央行之外。如擬從事國外投資，而短缺外匯，均發行債券從市場籌措各該國幣別的資金，再以該資金自匯市購買外匯進行對外投資。

彭淮南與楊金龍均強調，外匯存底與主權基金的目的迥然不同、二者操作原則必然不同。外匯存底是提供一國對外交易的流動性，為挹注國際收支發生短絀時的外匯需求，目的在於調節供需、維持有秩序的外匯市場；至於主權財富基金為財富管理，以未來及當代國民的未來福祉為重要考量，目的在於創造更多的財富。

彭淮南 主權基金

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