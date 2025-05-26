主權基金架構拚6月定案 決議暫由國發會主導

賴政府加速推動主權基金，據悉，在賴清德總統宣布後，政院上周已火速召開跨部會會議，會中決議暫由國發會主導，財源、規模也由國發會召集中央銀行、財政部等單位討論，最快6月定案初步架構，並向賴總統報告。

賴總統在520就職周年談話中，首度公開宣示台灣將成立主權基金，打造國家級投資平台。政院上周隨即召開首場跨部會會議，由各部會向行政院長卓榮泰報告，經過討論，決議目前暫由國發會主導，但最終專法由哪個部會提出、並擔任主管機關，則仍待研議。

據了解，會中主要針對台灣設立主權基金進行廣泛討論，相關資金來源雖有初步方向，但尚未拍板定案，未來將由國發會召集央行、財政部、主計總處等財經部會共同討論。

圖／經濟日報提供

政院人士表示，外界高度關注主權基金議題，卓揆在立法院備詢時也表示，會以積極態度應對，目前包括國發會、央行及相關財經部會，都在同步準備專案。

該人士表示，因近來卓揆公務繁忙，幕僚單位會持續安排部會向院長報告，相關研議進度在定案後，將適時對外說明。據悉，目前初步預計6月就會先完成初步架構，並向賴總統報告。

台灣是否設立主權基金近來備受討論，不分朝野各有支持、反對聲音，或認為應該審慎研議。自賴總統在520做出政策宣示後，政院初步決定要力拚6月定案，擬出初步規劃，可說是以加速度來推動。

不過主權基金財源如何籌措、規模要多大，據了解，部會之間仍有歧見。例如央行嚴守不能無償撥用外匯存底的底線，國發會則認為，若是有償使用，不失為籌資管道之一；財政部、主計總處可運用的政策工具，包括舉債、歲計賸餘等，但都必須要非常謹慎使用。

至於投資方向，未來是否會用於擴大對美投資，外界高度關注。賴總統在520談話回應媒體提問表示，政府會考慮前瞻性、必要性，也會協助國內產業全球布局。

此外英國媒體報導，日本軟銀集團創辦人兼社長孫正義提議成立美日聯合主權財富基金，用於大規模投資全美各地科技業及基礎設施。此前，孫正義才剛到台灣與負責台美談判的行政院副院長鄭麗君見面，雙方會談是否觸及主權基金議題？也令外界關注。