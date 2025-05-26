台灣儲能業者打國際盃 明年貢獻業績

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

台灣儲能業者搶食本土AI發展帶來的大商機之餘，也積極揮軍海外，以泓德能源（6873）、雲豹能源最具代表性，兩公司全力拓展再生能源市場版圖，跨足日本、澳洲、菲律賓、越南等海外市場，預料明年起有望陸續貢獻業績，並成為營收主要來源，透過台灣本土與國際市場「兩頭吃」，壯大規模。

泓德能源在日本、菲律賓及澳洲等海外市場都有項目展開，明年起依照工程進度認列業績，預料營收將強勁成長。法人估，泓德能源今年營收將成長三成、達130億元，2026年在海外案場挹注下，全年營收上看200億元。

泓德能源總經理周仕昌表示，今年海外市場占整體營收比重僅個位數百分比，隨著明年案場陸續完工，明年澳洲市場估占整體營收25%，再加計日本、菲律賓等地市場，海外市場營收會占整體營收逾三成。

雲豹能源主要鎖定菲律賓、日本及越南等地，目前已有海外專案開始執行，現階段主要業務方式是攜手當地台廠建設屋頂型太陽能光電，同時也部署儲能案場。雲豹能源副總經理譚宇軒認為，2025年將是再生能源資本釋出的轉捩點，正積極掌握國內離岸風電、海內外大型再生能源專案等投資機會。

營收 泓德能源 日本

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