AI儲能大戰 綠電業迎商機 泓德、雲豹、森崴等扮演關鍵角色

輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克等科技巨頭同聲疾呼未來AI發展最大的限制是能源供給不足。市場認為，在全球淨零碳排趨勢下，綠電將是未來AI資料中心主要用電來源之一，而身兼「削峰填谷」作用的儲能將扮演關鍵角色，泓德能源（6873）、雲豹能源、森崴能源等台灣綠電三雄有望喜迎商機。

黃仁勳日前來台直言，未來十年內AI產業發展最大的挑戰來自於能源，呼籲政府應積極支持能源政策，包括風力、太陽能與核能都是選項，而這些能源不應該背負社會汙名。他說：「沒有太陽，我們根本不會存在，因此我們需要能源，台灣也需要。」

圖／經濟日報提供

馬斯克近日接受CNBC訪問時也示警，AI發展最快可能在2026年中面臨「電力生產不足」的限制，這將成為AI產業下一階段擴張的重要挑戰，而美國將面臨電力容量的「現實挑戰」。

馬斯克並強調，「短期甚至長期都可能無法為資料中心提供足夠電力」。

業界人士指出，自從黃仁勳宣布輝達海外總部設置在台灣北士科後，定錨台灣將成為AI產業供應鏈的中心，但台灣目前的能源政策想重啟核能難度高，若不仰賴核能情況下，唯有持續擴大風力、太陽能等再生能源發電量，未來才能支撐AI所帶來的高耗能。

業界人士表示，建置再生能源發電與部署儲能系統必須要雙頭並進，缺一不可，泓德能源、雲豹能源、森崴能源等再生能源整合商，均在國內同時布局光電案場與儲能案場，案場分布在彰化、嘉義、台南等地，未來隨著市場需求增溫，有望受惠最深。