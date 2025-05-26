台電2027年可提供100億度RE30低碳電

台電將在6月推出RE30低碳電，是以自產綠電搭配市電，今年規畫釋出約16.6億度，規畫至2027年可提供100億度RE30低碳電。

廠商購買RE30低碳電，亦可取得再生能源憑證，並降低碳排放量。至於RE30定價，則會隨未來電價動態而調整。

因首年釋出RE30量不大，加上定位為「補充性質」，依台電規劃，購買RE30用戶需先向民間購買綠電 。台電表示，台電會每個月幫購買該商品的用戶配好30%綠電，企業無須自己計算每個月需要的綠電量，這對廠商也是購買誘因。