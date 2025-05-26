風電3-2期 兩業者出局

經濟部昨（25）日表示，離岸風電3-2期五家得標廠商中，能源署已對兩家業者發出取消開發權公文。

上述兩家出局業者，據悉是科里歐（Corio）永續能源的海鼎一、德能英華威集團的德帥風場。若包含3-1期遭取消開發權的風場，合計900千瓩（MW）。

經濟部表示，目前正在討論是否要開放新的業者進來，至於要獨立釋出或併入未來3-3期仍在規劃，尚無時間表。

離岸風電3-2期共有五家業者獲配容量，包括森崴集團又德、風睿（SRE）海廣、哥本哈根基礎建設基金（CIP）渢妙二號、科里歐（Corio）海鼎一，及德能英華威集團的德帥風場等，合計獲配2.7百萬瓩（GW）。

雖五家業者都在期限內送件，完成簽約作業，但據了解，經過半個月審查，有兩家業者未能通過審查。能源署代理署長李君禮表示，經濟部確實已發出取消開發權公文，但不方便透露個別廠商情況。

據了解，未通過審查的業者是科理歐及德能英華威集團。

經濟部能源署日前表示，未符合而未簽約者，將廢止風場獲配資格及容量，並將該場址空間及容量納入未來選商容量。目前遭取消的風場獲配容量，包括3-1期的海峽一風場300MW、科理歐的海鼎一360MW、德能英華威集團德帥240MW，合計900MW。

李君禮解釋，目前正規劃開放新業者進來，尚未有時間表，是否會併入3-3期也尚未決定，但至少目前900MW是下期基本量，接下來須考慮配套，例如港口、碼頭、台電電力併接系統等，尚未決定3-3期會釋出多少容量。