台電「RE30」低碳電 下月起開賣 每度優惠價4.82元

經濟部「電價分艙」將上路，台電預計6月1日開賣「RE30」低碳電，摻配30%綠電，今年優惠價為每度4.82元，但限定須先向民間開發商購買綠電後，才可採購台電RE30補足，預期國內半導體國際供應鏈廠商為RE30低碳電主要對象。

經濟部長郭智輝上任時提出「電價分艙」政策，他舉例，電就像高鐵一樣送出來，自由席就是用灰電，指定席用較乾淨、低碳的電，至於商務艙則是完全綠電。換言之，台電電價應分成純綠電、低碳電、以及市電。因此台電推出「RE30」低碳電，預計6月1日上路銷售至12月31日止，7月1日起陸續轉供。

圖／經濟日報提供

依台電規劃，RE30銷售對象，主要優先對象為高壓以上且已向民間購買綠電的現行轉供用戶，也就是國內出口、且有RE目標之企業，以目前來看，主要就是國內半導體國際供應鏈。

值得注意的是，為了不與民間綠電業者爭利，台電「RE30」低碳電僅定位為補充性質，限定購買企業須先向民間綠電業者購電，不足部分才由「RE30」補足。

在定價方面，RE30產品摻配30%綠電，綠電每度是6.3元（不含營業稅及轉供費），70%為市電價格。台電認為，6.3元高於綠電市場行情5.5～6元，可引導企業於市場購買不足部分才向台電購買，避免與民爭利或影響開發商銷售。

台電主管表示，有RE需求的大型國際供應鏈廠商，因大量購買，還是會優先直接向開發商購電，直接綁定20年，成本也較低；但有些較中小型供應鏈廠商，無法包下案場、或是買不到那麼多綠電，就可採購RE30低碳電來補足。

依台電規劃，企業單一電號購買RE30低碳電上限為1億度（含3,000萬度綠電），下限為100萬度（含30萬度綠電），惟因定位為「補充性質」，因此採「一年一簽」，轉供期間定為一年。用戶可在100萬度至1億度範圍內，以10萬度為單位購買所需度數。

台電表示，RE30 採「市電搭配綠電」模式銷售，30%綠電部分為每度6.3元（不含營業稅及轉供費），加上70%市電，RE30平均每度為4.88元。

為鼓勵企業響應減碳，2025年底前轉供的綠電可享早鳥優惠價每度6.1元，RE30平均每度為4.82元。2026年1月1日起則恢復為原價每度6.3元，市電部分則按一般用電方式計算與供應。