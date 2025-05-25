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興達、大林接連啟動遭批 台電：機組依法可以開

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台電高雄大林電廠五號機（中間煙囪）於2022年底除役後，轉為緊急備用機組，至今已緊急啟動八次發電。圖／本報資料照片
台電高雄大林電廠五號機（中間煙囪）於2022年底除役後，轉為緊急備用機組，至今已緊急啟動八次發電。圖／本報資料照片

非核家園之後，興達、大林電廠接連啟動救援，被外界批評為「偷開」，台電表示，緊備機組和備用機組啟動均需依據環保法規及環評承諾，所有發電機組及運轉等相關資訊均主動揭露於官網，民眾只要上台電官網首頁，就會發現「偷開」指控純屬假消息。

台電表示，有部分民代質疑犧牲民眾健康，台電也強調，台電致力於空汙排放減量作為，近年來高雄地區電廠減排近八成，近年才是台電空汙減幅最大的時期，盼民代勿再以錯誤資訊誤導大眾。

台電說明，台電在高雄地區近8年空汙排放量已減少近八成，高雄地區有興達、大林及南部等3座電廠，台電積極投入空汙防制措施，透過自主降載減排及改善空汙防制設備，空汙排放量已自2017年約2.9萬公噸，降低至2024年約6600公噸，減排近八成。

台電指出，任何機組均需依法啟動，緊急備用機組的法源依據是「電力設施空氣污染物排放標準」第2條第11款，早在2014年12月修正公告，並非近年才新設的法規。

而有關於緊備機組的使用，台電也說，2024年大林5號機也曾以緊備機組啟動，台電當時也多次藉由媒體報導及立法院質詢對外說明，本來就是電力供需規劃的一部分，屬於合法合理使用，絕非偷運轉。

台電說明，大林5號燃氣機組已依環評承諾於2022年12月除役，依上述法規轉為緊急備用機組，啟動條件亦均依法辦理；興達3、4號燃煤機組為服役中機組，依據環評承諾自去年起第1、4季不運轉，去年底轉為備用機組，於備轉容量率低於8%才啟用，並分別規劃於今年12月及明年12月除役。相關機組排放仍須符合環保法規，並隨時與地方政府保持連線、接受環保單位的監督指導。

台電重申，台電所有發電機組及運轉等相關資訊均主動公開揭露於官網，自2012年底起，公司官網「各機組發電量」平台每十分鐘更新機組發電資訊，供各界檢視，至今已超過10年。

台電呼籲，民代發言應以事實為基礎，認清近年才是台電空汙減幅最多的時期，切勿一再以錯誤資訊誤導大眾，以不實說法抹滅台電同仁維持穩定供電努力，機組依法可以開、網站資訊也公開，台電絕不會偷開。

空汙 台電

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