快訊

身體是否比你的實際年齡還衰老？教練推薦7個簡單自我測試

影／三峽車禍民團遊行至交通部抗議 百人雨中高喊3訴求

你中了嗎？3-4月統一發票「千萬特別獎」64557267

環境部盼聲音照相用於營建工程 標準方法討論中

中央社／ 台北25日電

環境部表示，考慮將聲音照相用於營建工程噪音量測，正在討論標準方法，如何排除非營建工程的噪音等；標準方法預估明年有進展，但仍有器材數量、長時間量測判定的問題須解決。

環境部將於27日舉辦「清靜共好–營建工程空氣污染與噪音防制技術交流論壇」，邀請日本官方及產業專家，分享創新防制技術與實務，提升國內營建工程環境品質。

為改善高噪音車輛問題，環境部自民國110年1月1日起推動「聲音照相」科技執法。環境部大氣環境司長黃偉鳴告訴中央社記者，期望未來聲音照相也能用於營建工程噪音。

黃偉鳴強調，聲音照相用於營建工程噪音的測量，目前還在討論階段，因為要用於執法一定要有標準方法，標準方法可能明年會有進一步進展，但實際能夠上路還需要再一段時間。

黃偉鳴解釋，營建工程比較屬於持續進行的噪音，要運用聲音照相仍要注意是否會有其他干擾的情況，如周遭的車聲、喇叭聲，甚至狗叫聲等，都需要排除，因此需要建立標準方法；如同聲音照相用於路上車輛一樣，也是先有標準方法，排除如風雨、兩輛車同時前進等情況，才能用於執法。

不過，想將聲音照相用於營建工程，仍有許多限制。黃偉鳴說，最大的問題仍然是聲音照相的器材數量不足，環境部目標是今年全國總設置數量達300套以上的設備，用於防範汽機車噪音，若未來要用於營建工程，仍需要另外再考量。

黃偉鳴提到，營建工程的噪音量測可能需要長時間量測，不像有些車輛測量可能是量測幾分鐘，如何認定長時間量測的結果，也是標準方法中需要處理的問題。

環境部 日本 噪音

延伸閱讀

議員限期增測台北大巨蛋震動噪音 體育局允處理

桃園物流中心深夜噪音惱人 居民無奈拉白布條抗議

新竹科技執法「取締王」！西大路、林森路口4個月開罰6千件

龜山警攜手環保局加強取締改裝車 15車噪音超標挨罰

相關新聞

代理AI時代來臨 你知道黃仁勳口中Agentic AI是什麼？

Computex（台北電腦展）甫落幕，Agentic AI（代理式人工智慧）時代正要開始，輝達執行長黃仁勳此次在主題演講中，指出AI正從生成式AI進化為具備多模態理解與自主決策能力的Agentic AI，這類AI將具有推理、主動使用工具與其他AI協作的能力，在勞動力短缺的時代，將成為「未來企業的數位員工」，未來將是代理AI的天下。

輝達設台灣總部掀人才位移潮 國發會射3箭全力搶才

輝達（NVIDIA）選定在北士科興建台灣總部，國發會認為，將引發人才市場大位移，今年射出人才3箭，除了修正攬才專法，鮭魚...

就業金卡百國搶拿日本第3印度人數飆 韓國李多慧也有

全球競逐人才，國發會以就業金卡作為攬才利器，向國際招手。就業金卡上路屆滿7年成效顯現，日本擠進第3名，軟實力強盛的印度也...

本周台股／台股上有壓下有撐 法人：先降低持股等風向

剛落幕的COMPUTEX（台北電腦展）對電子股刺激失靈，台股上周平淡收場，加權股價指數以2萬1652點作收，周指數下跌195點，跌幅0.88％，周線翻黑，止步連5紅。成交量同樣不爭氣，五日均量只有3065億元，不過，若以一周價量表現來看，價量持平，表現不算差。台股漲不動，與指數逼近壓力區有關，向上是2萬2千點是整數關卡與年線及半年線壓力，追價買盤在等哪個進場時機？

輝達炒熱北士科建商「封盤」不報價 首購族還有位置嗎

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布海外總部落腳北士科，這塊沉寂多時的重劃區瞬間成為市場焦點，房市熱度直線升溫。案場人潮湧現，有建案甚至「封盤不報價」。但這波熱潮背後，隱藏著一層冰冷現實，即該地區已沒有年輕人能負擔的小宅，主力產品動輒40坪起跳、總價飆上三、四千萬元。

每周一勢／去年全球出口總值24.4兆美元

財政部指出，根據世界貿易組織（WTO）最新公布統計，2024年全球出口總值24.4兆美元，較2023年增加2.3%，以中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。