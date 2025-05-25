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輝達設台灣總部掀人才位移潮 國發會射3箭全力搶才

中央社／ 台北25日電
輝達（NVIDIA）選定在北士科興建台灣總部，國發會認為，將引發人才市場大位移，今年射出人才3箭，除了修正攬才專法，鮭魚返鄉計畫搭配海外精準攬才，也積極招攬數位遊牧（Digital Nomad），希望台灣成為全球人才新熱點。路透
輝達（NVIDIA）選定在北士科興建台灣總部，國發會認為，將引發人才市場大位移，今年射出人才3箭，除了修正攬才專法，鮭魚返鄉計畫搭配海外精準攬才，也積極招攬數位遊牧（Digital Nomad），希望台灣成為全球人才新熱點。路透

輝達（NVIDIA）選定在北士科興建台灣總部，國發會認為，將引發人才市場大位移，今年射出人才3箭，除了修正攬才專法，鮭魚返鄉計畫搭配海外精準攬才，也積極招攬數位遊牧（Digital Nomad），希望台灣成為全球人才新熱點。

輝達海外總部選址備受矚目，輝達執行長黃仁勳19日在台北國際電腦展（COMPUTEX）的主題演說中，正式揭曉答案，宣布NVIDIA Constellation將落腳士林北投，不只帶動概念股上漲，政府官員也正面看待對國際人才的吸引力。

經濟部長郭智輝直言，黃仁勳來台建立海外基地，主要是看上台灣的人才，以及台灣在半導體供應鏈能量，可以預見，輝達把研發及運作中心設立在台北，世界各地數位遊牧會紛紛聚集而來。

國發會人力發展處處長謝佳宜也說，輝達設立台灣總部的消息一出，可望引發人才市場大位移，因為輝達此舉印證台灣是適合人才發展的國際環境；國發會今年人才政策朝3方向著手，修正外國專業人才延攬及僱用法修正草案（簡稱攬才專法），鮭魚返鄉計畫搭配五大洲精準攬才，並積極招攬數位遊牧，加速攬才。

攬才專法方面，國發會修正草案從擴大適用對象、數位遊牧更彈性、取得永居更容易以及加強社會保障等4面向強化，現已完成行政院法案審查，待院會通過後，便可送立法院審議。

至於鮭魚返鄉搭配精準攬才，謝佳宜說明，台灣有很多人移民海外，如今到了中年，面臨人生轉折點，在此同時，全球供應鏈重組，許多大廠來台投資，台灣企業也擴大海外布局，需要國際級人才，國發會希望扮演橋樑的角色，把雙方需求對接，迎來鮭魚返鄉。

謝佳宜舉例，今年1月，國發會赴美國矽谷設立海外新創基地，也同步召開海外攬才說明會，一名北美華人鄭先生，他從研究所就在美國唸書，而後工作至今，已經50多歲，正好是職涯轉換期，原先想繼續留在美國工作，但因緣際會參與國發會的海外說明會，加上國發會與獵才公司合作協助媒合，鄭先生考量家中長輩在台灣年事已高，便決定返回台灣工作，現任職於竹科科技公司，擔任研發處長。

謝佳宜表示，台灣經濟產業正在高速發展，海外華人在台也有親人牽絆，他們過去沒有考慮台灣的原因，可能因為已經與台灣業界脫離太久，不得其門而入，但現在台灣企業正需要這些有海外工作經驗、人脈、熟悉當地市場的人才，因此國發會與人力資源公司、獵才公司合作，對接雙方需求。

國發會執行鮭魚返鄉計畫的同時，也鎖定美洲、歐洲、東南亞、南亞、紐澳，強化國際社群連結。謝佳宜指出，國發會與各大學聯繫，同時透過海外校友圈傳遞攬才訊息，搭配線上海外說明會推廣，以本週舉辦的印度說明會為例，主題便是台灣產業機會與企業職缺說明，線上聽眾逾200人。

另外，國發會於今年1月啟動數位遊牧試辦計畫，提供具專業且能遠端工作的外籍人士最長3+3個月簽證，希望先把外國人才引來台灣，讓他們喜歡上台灣後，能夠留在台灣。目前已在台南、台東建置示範場域，接下來會結合更多觀光資源，展開全台推廣。

謝佳宜表示，主委劉鏡清期許國發會能作為國家級獵才公司，把橋樑拓寬、加大，讓國際人才更順利進入台灣、留在台灣，未來會持續朝此方向努力。

輝達 美國 國發會

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