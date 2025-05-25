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危老修法 業界：應著重優化制度
危老條例「時程容積獎勵」今年5月落日，內政部定調2026年將提修法版本，讓危老續命，儘管部分人擔憂制度可能淪為建商操作工具，但業內人士指出，對許多老舊社區而言，危老條例仍是目前最可行重建選項，制度設計應優化，而非貿然終止。
據內政部統計，截至2025年3月31日，全台已受理危老案件累計4,508件，其中有4,197件審查通過，核准率逾九成；相較之下，全國都市更新事業計畫僅核定1,222件，顯示危老制度具備較高推動效率與落地能力。
目前都市更新制度雖具備整體開發與公設提升等優勢，但推動過程常面臨所有權分散、協商難度高、信任基礎不足等挑戰，整合期程往往超過十年。反觀危老條例透過較低門檻與容積誘因，使不少原本難以整合社區得以優先處理安全風險，重建也更有時間表。
尤其對中小基地、屋齡高、結構風險升高社區而言，危老制度提供一條比都更更務實選項。業內人士表示，若危老條例貿然退場，不僅斷絕這類社區重建機會，也可能讓政策進一步向大型建商傾斜，加深城鄉與社區差距。
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