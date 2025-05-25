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危老修法將鼓勵整合基地 從速度導向轉為規模導向

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
危老條例將於2027年5月全面落日，內政部於今年5月終止「時程容積獎勵」，2026年將提出修法草案。聯合報系資料照
危老條例將於2027年5月全面落日，內政部於今年5月終止「時程容積獎勵」，2026年將提出修法草案。聯合報系資料照

危老條例將於2027年5月全面落日，內政部於今年5月終止「時程容積獎勵」，2026年將提出修法草案。接下來只保留「規模容積獎勵」作為誘因，轉而鼓勵整合大面積基地，提升重建品質，也讓政策主軸從「速度導向」轉向「規模導向」。

內政部長劉世芳曾表示，危老條例未來將朝修法延續方向推進，並從三大面向檢討，包括適用範圍、容積獎勵機制及配套措施。

危老獎勵制度原為鼓勵民眾及早申請重建，提供期限內申請案件10%額外容積，然推行多年後，不少案件雖核准，但未必真改善安全與防災效能，反倒出現「火柴盒建築」與「紙片屋」問題，引發質疑是否過度放水。

內政部國土管理署長吳欣修坦言，時程獎勵屬「空白授權」，申請人幾乎零成本取得額外容積，導致建築品質參差不齊，難以回應都市整體發展需求。

然「轉彎」不代表挑戰解除，首個挑戰，是如何引導分散個案邁向整合。小基地談容積制度，雖促進汰換，卻讓地主在沒壓力下觀望，甚至哄抬條件，遲滯進度。

第二個挑戰是市場行為反轉效應。原期待透過獎勵引導老屋重建，但部分民眾卻放棄修繕義務、坐等換屋機會，不但影響居住安全，更讓整體社區品質難以提升。

第三個挑戰在於政策整合。專家建呼籲容積獎勵應設更高門檻，拉高整合誘因，真正促成城市規模性更新。

老屋 劉世芳 內政部

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