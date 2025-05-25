台灣產業競爭力 李長庚：充滿信心

美國總統川普四月宣布對等關稅以來，全球總體經濟環境不確定變高，尤其，五月初以來，新台幣兌美元匯率大幅升值，讓許多企業相當憂心。國泰金控總經理李長庚認為，台灣企業一路走過一九九七金融風暴、兩千年初的網路泡沫、金融海嘯、歐債危機、COVID（新冠肺炎）疫情，他看到大多數台灣產業都是愈戰愈勇，而且經營體質愈來愈好，他對台灣產業競爭力充滿信心。

綜觀過去幾年的新台幣匯率走勢，李長庚觀察，新台幣匯率大部分就是在二十七到三十三元之間浮動，去年台幣從比較低的位置來到三十三元，現在回到大約三十元左右，前幾年台幣也到了二十七元。「台幣在二十七到三十三元之間變動，在過去這麼長的時間內，台灣的廠商、台灣的投資機構，大概都已經找出一些因應方法」。

除了新台幣升值問題之外，川普政府的對等關稅目前還沒落幕，也為全球企業營運增添不少變數，許多企業也對今年總體經濟環境看法變得保守。

李長庚說，關稅戰問題也相當棘手，台灣不同產業，受到的影響也不太一樣，「假設產業本身的競爭力夠強、替代性相對較低，比如像台灣的半導體，面對關稅戰、台幣升值變動，相對的抵抗能力也會比較強。但假設本身產業毛利相對比較不高，面對台幣的升值加上關稅調高，壓力會比較大」。

綜觀過去三十年，台廠經歷過各式總體經濟風暴，但台灣產業面對變動，絕大多數都是愈戰愈勇，李長庚認為，「這些都是一種挑戰，不過我對台灣產業的競爭力充滿信心」。