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受美國對等關稅政策衝擊 今年GDP保3難度高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
行政院主計總處28日將公布今年全年最新經濟成長率預測。 記者林俊良／攝影
行政院主計總處28日將公布今年全年最新經濟成長率預測。 記者林俊良／攝影

行政院主計總處28日將公布今年全年最新經濟成長率預測。受到美國對等關稅政策衝擊全球景氣影響，2月26日原預測今年GDP為3.14%，預期將遭下修，無法「保3」的機率相當高。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
行政院主計總處主計長陳淑姿5月中旬曾指出，今年第1季雖出現急單拉貨，使經濟成長率預測值向上提高，但將美國關稅因素納入考慮後，她坦言，今年經濟成長率「要保3是有點困難」 。

主計總處官員還提到，今年第1季有些急單效應，帶動經濟成長率向上走，主要受到美國對等關稅原先4月實施，第1季出現拉貨急單，而由於對等關稅急煞車，目前暫緩實施，急單效果有可能也在第2季出現，主計總處預計在28日邀集專家學者提供相關數據重新估算。

主計總處官員分析，最近看到世界各國針對關稅與美國協調結果都還不錯，若是在這樣的情況下，對等關稅不會影響很大，但台灣除了關稅因素外，也要防堵洗產地，在各種需考慮因素影響下，28日會邀集專家學者討論，但如果依目前關稅整體情況，「保3是有點困難」。

主計總處4月底公布，今年第1季經濟成長率概估為5.37%，若第2季至第4季經濟成長率維持2月預測數，全年經濟成長率將上修至3.6%，較前次預測高出0.46個百分點。

主計總處將於28日召開國民所得評審會議，會中將重新評估並修正今年全年經濟成長率最新預測。

美國 成長率

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