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統一商標註冊 蟬聯第一
經濟部智慧局發布2024年受理專利商標申請概況，統一企業在本國人商標申請達709件，連續六年排名第一，富邦媒排名第二。外國申請人則以騰訊控股蟬聯榜首，商標申請146件，其次依序為法國拉奧里露、日本花王。
智慧局統計指出，2024年商標註冊申請90,341件，較前一年減少1%。其中，本國人申請69,386件，年減4%，外國人申請20,955件，轉為正成長7%。
在本國人商標註冊申請主要類別，以「廣告、企業經營及零售批發服務業等」逾1.3萬件最多，「餐廳、住宿」有6,675件，依序還有「咖啡、茶及糕點」、「藥品等」、「教育娛樂」、「化妝品、清潔劑等」、「電腦及科技產品等」。外國人商標註冊類別則以「電腦及科技產品等」3,848件最多，其次「廣告、企業經營及零售批發服務業等」。
至於去年商標註冊前十大，智慧局表示，統一企業申請709件，連續六年排名第一，富邦媒216件排名第二。排序第三名至第五名，依序為吳若梅、山邊媽祖宮、埔里寶湖宮皆有多達上百件，反映出註冊商標的意識已深入至台灣民間社會。
在外國人方面，開曼群島騰訊控股申請146件蟬聯榜首，其次依序為法國拉奧里露86件、日本花王81件、中國大陸北京石頭科技80件 英屬維爾京群島富爾康68件。
統計顯示，前五大外國商標申請國家，以中國大陸5,624件居首，其次日本3,397件、美國2,822件，南韓1,919件，香港1,227件，前五大國家中，僅美國減少3%，其餘均大幅成長13%至28%。
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