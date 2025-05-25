台灣發明專利受理 微減0.1%

經濟部智慧財產局公布2024年受理專利商標申請概況，包括發明專利、新型專利、設計專利共三種專利申請合計7萬2,742件，年增0.2%，其中發明專利5萬823件，減少0.1%，仍維持相當動能。

發明專利是企業研發成果及成長動能。去年本國人發明專利申請1萬9,586件，由前一年成長1%轉為微減0.2%；外國人發明專利申請3萬1,237件，也由前一年成長1%，成長趨緩，僅年增0.1%。

對於本國人發明專利申請數量略微下降0.2%，智慧局官員分析，應屬正常的數量變動，近年全球經濟環境波動大，部分本國企業在研發投資採取較穩健保守的專利申請策略；新興產業在專利布局上，尚於探索階段。

官員並指出，有半導體等高科技產業對於前瞻技術的研發成果，轉而選擇以營業秘密或其他方式保護，而非透過專利申請保護。

在去年本國人發明專利申請1萬9,586件中，企業占1萬5,531件，學校有1,642件，研究機構672件，個人1,613件，其他128件。

至於2024年新型專利申請1萬4,559件，反彈回升0.6%；設計專利7,360件，增加1%。成長幅度亦不大。

智慧局表示，發明和新型專利均是企業維護研發成果的方法。去年我國企業在發明專利申請件數減少1%，但在新型專利增加3%，顯示企業布局策略更趨靈活。

至於2024年在我國發明專利申請前五大國家，以日本逾1.2萬件最多，但年減2%；美國6,817件居次，年增1%；中國大陸3,472件，年減9%；南韓3,365件，年增8%；德國1,035件，年增8%。