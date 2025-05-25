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每周一勢／去年全球出口總值24.4兆美元
財政部指出，根據世界貿易組織（WTO）最新公布統計，2024年全球出口總值24.4兆美元，較2023年增加2.3%，以中國大陸出口3.6兆居首、占比14.6%，其次依序為美國占8.5%、德國6.9%、荷蘭3.8%、日本2.9%，台灣1.9%，排名第16。
台灣進口額達3,944億美元
財政部指出，2024年全球進口總值24.7兆美元，年增1.9%，前五大進口國為美國、中國大陸、德國、英國及荷蘭，台灣進口3,944億美元，占全球比重1.6%，居第18名，較2023年前進三名。
中國大陸出口占比上升0.5個百分點
財政部指出，觀察主要經濟體出口之全球占比變化，2024年與2023年比較，中國大陸占比上升0.5個百分點，在前五大經濟體中升幅最大，南韓及香港出口占比均上升0.2個百分點，台灣、新加坡及美國各上升0.1個百分點。
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