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台灣168／上月外匯存底金額寫新高

經濟日報／ 本報訊
上月外匯存底金額寫新高。聯合報系資料照
上月外匯存底金額寫新高。聯合報系資料照

中央銀行公布我國最新4月底外匯存底金額達5,828.32億美元，較3月底大增48.1億美元，不僅連四升、且創下史上新高；在主要國家中，僅次於中國大陸、日本與瑞士，規模排名全球第四名。

出口逾486億美元 連18紅

財政部公布4月出口486.6億美元，寫歷年單月次高，年增29.9%、遠優於預期，為連18紅，主要受惠於美國暫緩對等關稅後，出現新一波拉貨狂潮，急單接續湧現，加上AI商機催化，4月出口呈現淡季不淡。

CPI年增率降至2.03%

主計總處發布消費者物價（CPI）指數，美國關稅政策導致全球需求降低，原物料行情走跌，4月通膨率降至2.03%，展望原油等農工原料行情持續走疲，5月通膨率可望降至2%以下。

3月底國銀總放款餘額大增

3月底國銀總放款餘額大增。聯合報系資料照
3月底國銀總放款餘額大增。聯合報系資料照

據金管會統計，2025年3月底國銀總放款餘額43.23兆餘元，較上月大增4,721億元，累計前三月大增1兆246億元，月增額和前三月新增放款量，各改寫同期新高和次高紀錄，銀行局副局長王允中坦言，放款大增是因應川普關稅戰，企業提前拉貨所致。

日本 外匯

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