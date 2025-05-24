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油價洗三溫暖 下周汽油每公升漲0.2元、柴油降0.2元
國際油價走揚，中油啟動雙平穩機制，國內下周汽柴油價格，漲跌互見，汽油每公升調漲0.2元，柴油每公升則是調降0.2元。
先前受惠於國際油價下跌及台幣升值，本月第一周的汽油每公升調降1.1元、柴油調降1.2元，第二周汽油再調降1.1元、柴油再降1.4元，駕駛人嘗到甜頭；隨後因國際油價回漲，國內汽油本周每公升調漲0.3元、柴油調漲0.7元。
國內下周油價，汽油持續調漲，每公升再調高0.2元，要加油的民眾可以在調漲前先去加油，至於柴油每公升則調降0.2元，駕駛人想加油則再等等。
許姓駕駛人說，本月前兩周的油價調降得很有感，所以會特別等調降後，再去加油，隨後兩周雖然仍有調整，但幅度不大，比較不會在意油價，該加油就加油。
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