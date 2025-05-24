快訊

大稻埕球場涼亭「他坐2天一動也不動」 熱心路人查看驚覺已身亡

挪威貨櫃船「擱淺」民宅前院 值班船副偵訊認了：當時在睡覺

想活到100歲未必憑運氣！醫學專家曝培養一習慣「比上健身房更有用」

聽新聞
0:00 / 0:00

油價洗三溫暖 下周汽油每公升漲0.2元、柴油降0.2元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國內下周汽柴油價格，漲跌互見，汽油每公升調漲0.2元，柴油每公升則是調降0.2元。記者劉明岩／攝影
國內下周汽柴油價格，漲跌互見，汽油每公升調漲0.2元，柴油每公升則是調降0.2元。記者劉明岩／攝影

國際油價走揚，中油啟動雙平穩機制，國內下周汽柴油價格，漲跌互見，汽油每公升調漲0.2元，柴油每公升則是調降0.2元。

先前受惠於國際油價下跌及台幣升值，本月第一周的汽油每公升調降1.1元、柴油調降1.2元，第二周汽油再調降1.1元、柴油再降1.4元，駕駛人嘗到甜頭；隨後因國際油價回漲，國內汽油本周每公升調漲0.3元、柴油調漲0.7元。

國內下周油價，汽油持續調漲，每公升再調高0.2元，要加油的民眾可以在調漲前先去加油，至於柴油每公升則調降0.2元，駕駛人想加油則再等等。

許姓駕駛人說，本月前兩周的油價調降得很有感，所以會特別等調降後，再去加油，隨後兩周雖然仍有調整，但幅度不大，比較不會在意油價，該加油就加油。

調漲 油價 台幣

延伸閱讀

高雄遊艇碼頭「無汽油加油站」 船主自行提油桶嘆不便

中止連二降 中油：明起汽、柴油各漲0.3元、0.7元

國際油價上漲！明日起國內汽、柴油各調漲0.3元及0.7元

油價重挫2%！川普說與伊朗接近達成核協議 金價強彈2%

相關新聞

油價洗三溫暖 下周汽油每公升漲0.2元、柴油降0.2元

國際油價走揚，中油啟動雙平穩機制，國內下周汽柴油價格，漲跌互見，汽油每公升調漲0.2元，柴油每公升則是調降0.2元。

當現金抽屜撥轉到投資帳戶 財政舵手彭淮南的堅持

總統賴清德於520就職周年宣布成立「主權基金」，引發各界關注設置目的及資金來源？其中，外匯存底是否適合撥用作主權基金，成...

新台幣急升房貸族意外遭殃 都因這個房貸放款管制天條

新台幣兌美元匯價在5月初一度急升近2元，目前大約在30元上下小幅波動，匯價看似平穩，但除了全體壽險業和出口貿易商近一個月來災情慘重之外，根據聯合報數位版調查，銀行的房貸業務也成重災區，新台幣升值意外牽動房貸戶跟著遭殃。原因是銀行法中一條不動產放款的「天條」。

中油海外轉投資績效豐碩 未來瞄準LNG上游參與權

肩負政策任務的中油，累虧已逾半資本額，持續推動開源節流計畫穩定財務。中油分析，轉投資效益相對顯著，甫結束的卡達投資大案累...

聯合報系獲INMA全球首獎

國際新聞媒體協會（INMA，The International News Media Association）22日公布...

工業、製造業生產 連14紅…4月指數雙雙成長逾兩成

經濟部昨（23）日發布4月工業生產指數107.51，製造業生產指數108.37，雙創歷年同月新高，分別年增22.31%及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。