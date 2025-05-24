傳統產業華麗轉身！新北首座美妝觀光工廠誕生
新北市政府輔導工廠轉型產業觀光再傳捷報。新北首家以美容SPA為主題的觀光工廠「自然美生技觀光工廠」，通過經濟部觀光工廠評鑑認證，為新北市產業觀光注入全新亮點，廠內結合導覽、DIY體驗及美容教室解說課程，如逆轉時光面膜DIY、精油香包DIY等，讓消費者深入了解現代化製程與天然保養品研發精神，成功展現品牌實力與產業轉型成果。
經發局長盛筱蓉表示，觀光工廠不僅是產業轉型的重要成果，更是讓民眾親近在地產業、認識品牌價值的場域。東森自然美成功取得經濟部觀光工廠認證，代表新北市在美妝產業觀光上跨出新的一步，也展現產業升級與品牌創新的潛力。市府長期輔導工廠轉型產業觀光，就是希望讓傳統產業找到新的市場機會與接觸消費者的方式，也讓民眾在日常生活中就能接觸到有內容、有文化的產業故事，進一步認識品牌背後的價值與努力。
經發局說明，市府自98年起推動「新北市產業觀光輔導轉型計畫」，透過專業輔導團隊提供主題企劃、空間展示、經營策略與行銷推廣等軟硬體整合服務，協助在地工廠導入觀光元素，創造第二成長曲線。截至目前，全市已有19家觀光工廠及產業文化館投入營運，產業類型橫跨食品、文具、生活用品、工藝、美妝等領域。未來經發局也將持續媒合有潛力的廠商投入轉型，拓展產業觀光市場版圖，帶動城市產業升級與在地經濟發展。
位於深坑的「自然美生技觀光工廠」，以細養之美為核心理念，融合天然保養研發優勢，規劃多元展示與互動空間，展現品牌從研發到體驗的全方位實力，並成功於今年4月取得觀光工廠認證。廠館設有文化展陳區、製程參觀區、DIY教室等區域，讓民眾能夠近距離了解保養品製程與天然原料的應用，並親手製作簡易個人保養品，為一日觀光之旅注入兼具知識性與實用性的美妝探索體驗外，更能感受東森自然美所秉持「自然就是美」的品牌信念。
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