不只興達電廠！台電啟動高雄大林5號除役機組救援電力

高雄興達電廠3、4號燃煤機組不具操作許可，不過今年4月、5月卻啟動3次發電，無獨有偶，高雄大林廠5號機已是除役燃氣機組，被揪出今年4月啟動運轉，環團認為，台電啟動沒操作許可機組，反釀更嚴重空汙。

南部反空汙聯盟發言人洪秀菊表示，大林5號機組2022年除役，被列入備用緊急備用電力，台電以供電穩定為由，去年7月、今年4月啟動大林5號機，除役機組老舊、也沒維修，貿然啟動救援電力，完全不顧南部人安全和健康。

洪秀菊說，興達、大林機組都是為了救援才啟動，開開停停反釀成嚴重空汙，她強力反對除役機組當備載電力，應該拆除。

市議員陳麗娜說，大林5號機已除役，不可能具有操作許可，興達電廠3、4號燃煤機組操作許可也到期，台電卻拿備載電力當擋箭牌，頻頻啟動沒操作許可的機組，這種手法很惡質。

陳麗娜說，台電啟動除役、不具操作許可的機組，從環境部、經濟部到高雄市政府三緘其口，為了供電穩定，難道就要高雄人吞了嗎？高雄汙染還不夠嗎？

市議員邱于軒質疑，一再重啟是否代表電力不足，或是官方說法電網強韌性不夠，為何非要靠除役機組維持供電，究竟台灣電力夠不夠，政府應該說清楚。