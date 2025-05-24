台積亞利桑那廠 估月產晶圓逾10萬片

台積電承認亞利桑那子公司致函美商務部提供關稅意見，台積電美國新廠最新進度浮上檯面。市場指出，台積電會快速推進相關建設，全面到位後，⽉產能估超過十萬⽚晶圓。

台積電亞利桑那子公司提供商務部意見，若最終產品和半成品課徵進口關稅將降低半導體需求，關稅不應延伸⾄下游終端產品和包含半導體的半成品，否則有推高成本、限制採購、降低需求、影響未來美企研發能⼒等四個不利情況。

台積電亞利桑那子公司呼籲，應豁免關稅，或⾄少政策應讓企業設定切合實際的調整時間，同時也提出希望信貸展延、加速基礎建設審批等政策建議，認為此舉提升美國半導體製造業的競爭⼒。

依據台積電規畫，亞利桑那州新增的產能最終將占台積電二奈⽶及更先進技術節點全球總產能的約百分之三十。⼤量本地⽣產的半導體將滿⾜美國國家和經濟安全的需求。同時在美國將3DFabric先進封裝技術本⼟化。

台積電二○二五年起建造第三座晶圓廠，初期將採⽤二奈米，之後將採⽤A16⼯藝並搭配台積背⾯供電解決⽅案。

台積電亞利桑那子公司也指出，第四至六座晶圓廠建設和營運時間表將與策略⽬標和市場需求保持⼀致，致⼒盡快推進。

台積電亞利桑那子公司並建議，美國政府採取促增長措施，如投資獎勵措施和進⼀步減少監管障礙，以促進新⽣產設施的快速建設，將⽐進⼝限制更有利於推進政府的國家安全⽬標。建議官方應延長先進製造業投資抵免，期將於二○二六年十二⽉三十一⽇到期。

相關意見也指出，促進半導體製造計畫迅速發展的措施符合美國安全利益，而那些延誤、阻礙或破壞這些計畫的舉措則會削弱美國安全利益，為了使台積電亞利桑那公司等投資能迅速推進，美國應豁免台積電亞利桑那公司和其他已承諾投資的公司。