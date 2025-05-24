聽新聞
0:00 / 0:00
4月工業生產指數14紅 創同期新高
經濟部昨日發布四月工業生產指數一○七點五一，製造業生產指數一○八點三七，雙創歷年同月新高，分別年增百分之二十二點三一及百分之二十三點六八，皆呈連續十四個月正成長，主因ＡＩ（人工智慧）需求強勁、拉貨潮持續，帶動製造業生產熱絡。
經濟部預估，五月製造業生產指數將年增百分之十一至百分之十五點一。
經濟部統計處副處長黃偉傑表示，美國總統川普宣布對等關稅政策，一周後又宣布暫緩實施九十天，不確定性太大，已有部分廠商反映拉貨潮慢慢減緩，因此經濟部對於五月製造業生產年增部分做「比較保守」的預估。但，黃偉傑強調，ＡＩ需求仍很強勁。
資訊電子業方面，黃偉傑指出，四月電子零組件生產指數一一八點五三，創歷年單月新高，年增百分之三十六點四八，呈連十六紅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言