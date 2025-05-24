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北市無照翁撞6車釀8傷…這1物蓋在油門上 暴衝原因仍待釐清

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4月工業生產指數14紅 創同期新高

聯合報／ 記者葉卉軒／台北報導

經濟部昨日發布四月工業生產指數一○七點五一，製造業生產指數一○八點三七，雙創歷年同月新高，分別年增百分之二十二點三一及百分之二十三點六八，皆呈連續十四個月正成長，主因ＡＩ（人工智慧）需求強勁、拉貨潮持續，帶動製造業生產熱絡。

經濟部預估，五月製造業生產指數將年增百分之十一至百分之十五點一。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，美國總統川普宣布對等關稅政策，一周後又宣布暫緩實施九十天，不確定性太大，已有部分廠商反映拉貨潮慢慢減緩，因此經濟部對於五月製造業生產年增部分做「比較保守」的預估。但，黃偉傑強調，ＡＩ需求仍很強勁。

資訊電子業方面，黃偉傑指出，四月電子零組件生產指數一一八點五三，創歷年單月新高，年增百分之三十六點四八，呈連十六紅。

工業生產指數 對等關稅 AI

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