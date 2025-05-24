李長庚：關稅戰衝擊台廠 大於匯率

美國總統川普四月宣布對等關稅政策之後，不僅全球股市嚇瘋，新台幣匯率五月也出現一波暴衝。國泰金控總經理李長庚說，五月台幣升值的確令人嚇一大跳，不過，台廠及投資機構早已找出因應方式，比較麻煩的是關稅戰問題，如果產業競爭力夠強，即使面對關稅戰、匯率變動，抵抗力也會強，但毛利不高的廠商，衝擊壓力就會較大。

雖然新台幣匯率近期波動大，但李長庚認為，匯價過去在二十七元至三十三元之間浮動，雖然現在匯價又回到三十元，不過，台灣企業、投資機構都已經找出因應方式。

然而，關稅戰會對台灣不同產業，帶來不同程度的影響。

李長庚說，若產業競爭力夠強、替代性較低，例如台灣的半導體產業，就算面對關稅戰或新台幣匯率升值，抵抗能力較強；不過，對毛利率不高的產業，面對新台幣匯率升值以及關稅調高雙重打擊，衝擊壓力會較大。

綜觀一九九七年金融風暴、兩千年初的網路泡沫，甚至是二○○八年之後的金融海嘯、歐債危機，李長庚觀察，台灣廠商越戰越勇，且體質越來越好，他對台灣產業競爭力充滿信心。

被問到台灣成立主權基金的看法，李長庚指出，若成立主權基金，須有兩個條件，一是有明確的管理規則，二是要由真正的專家來進行管理，讓台灣主權基金可以對台灣的經濟發展、戰略性產業產生帶動作用。不過，由於主權基金目前還沒成立，現階段他只能衷心祝福。

最近美債、日債危機頻傳，美債卅年期殖利率甚至飆破百分之五。李長庚指出，台灣許多投資者是投資美國公司債，而非政府公債，以國泰人壽為例，國壽投資的多為美國公司債，幾乎沒有美國公債，可規避掉政府政策的干擾。

由於股匯債市劇烈震盪，對此，國泰人壽執行副總林昭廷說，短期的確有增加流動性的策略，目前現金水位大為拉高，昨日止，現金水位有四四○○億元台幣，已處於很高的水位。