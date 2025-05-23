衝刺觀光 卓揆提三方向

行政院長卓榮泰昨（23）日指出，要做好台灣觀光，政府有三大責任，其中，滿足觀光產業發展所需人力，政府將推出新的勞工政策，在本國勞工優先適用的前提下，引進更多外籍移工。

「TTE台北國際觀光博覽會」於5月23日登場，華航、長榮航及雄獅、鳳凰旅遊等多家的線上旅展早就開跑，業者認為，這是川普宣布對等關稅及台幣升值後，下半年觀光市場最重要指標。

卓榮泰昨日出席觀光博覽會開幕儀式時致詞表示，要做好觀光，政府有三大責任，首先是有效打造完善交通路網建設，沒有好的交通建設，將不易吸引更多國際旅客來台觀光。

其次是滿足產業發展所需人力，政府將大刀闊斧推出新的勞工政策，在本國勞工優先適用的前提下，引進更多外籍移工投入發展國家建設與觀光事業；第三是優化出入境通關程序，讓國際旅客確實感受到台灣是最佳旅遊地點。