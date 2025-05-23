批發、餐飲營業額創高

經濟部昨（23）日發布4月批發業營業額1兆2,325億元，餐飲業營業額815億元，雙創歷年同月新高，分別年增16.1%及2%。

不過，零售業「獨憔悴」，4月營業額3,849億元，雖為歷年同月次高，但卻轉為負成長，年減0.6%，主因出國人潮續增及股市波動影響部分民眾對國內精品及耐久財的消費動能。

業界擔憂在美國對等關稅政策下，不僅經濟成長不確定大增，也可能推升物價，導致下半年消費買氣縮手。對此，經濟部統計處副處長黃偉傑表示，4月2日美國總統川普宣布對等關稅，雖然之後政策延後，但已影響民眾消費意願，尤其是在高單價和耐久財的部分，確實相對沒有很理想。

經濟部統計，4月零售業營業額3,849億元，年減0.6%。其中量販店年增6.3%、超級市場年增7.4%、便利商店年增4.1%，但百貨公司營業額年減3%，且減幅較上月擴大。黃偉傑指出，百貨公司營業額已連續三個月負成長，台中新光三越氣爆事件確實是抑制百貨公司營業額成長很重要的一個因素。

餐飲業4月營業額815億元，年增2%，其中餐館年增0.5%，主因業者延續多品牌展店策略，推出聯名活動及周邊商品吸客，加上清明假期聚餐需求增溫。