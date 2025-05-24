工業、製造業生產 連14紅…4月指數雙雙成長逾兩成

經濟部昨（23）日發布4月工業生產指數107.51，製造業生產指數108.37，雙創歷年同月新高，分別年增22.31%及23.68%，皆呈連續14個月成長，主因AI需求強勁、拉貨潮持續，帶動製造業生產熱絡。

經濟部預估5月製造業生產指數108.67~112.67，年增11%~15.1%。

工業生產指數與年增率走勢

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，美國總統川普4月2日宣布對等關稅政策，一周後又宣布暫緩實施90天，關稅政策不確定性太大，近期已有部分廠商反映拉貨潮將慢慢減緩，因此經濟部對於5月製造業生產年增部分做了「比較保守」的預估。但黃偉傑強調，AI需求還是很強勁。

黃偉傑表示，4月製造業生產年增23.68%，主因受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求續強，以及因美國總統川普對等關稅政策延後，客戶拉貨動能增加，惟部分傳統產業受客戶需求保守及市場競爭影響而呈減產，抵銷部分增幅。累計今年前四月年增15.22%。

資訊電子業方面，黃偉傑指出，4月電子零組件生產指數118.53，創歷年單月新高，年增36.48%，呈連16紅。其中積體電路業生產熱絡，4月生產指數創歷年同月新高，年增44.43%，亦呈連16紅。

電腦電子光學製品業4月生產指數創歷年同月新高，年增47.15%，為連續第22個月正成長。

傳統產業方面，經濟部指出，受市場需求不佳及海外同業競爭影響，部分廠商調節減產，以及部分車型零件短缺，致化學材料及肥料業年減5.87%、汽車及其零件業年減2.15%，惟汽車零件受益美國新關稅實施前，客戶加速拉貨而增產，抵銷部分減幅。

不過，黃偉傑特別提到，基本金屬業4月年增1.25%，結束連續四個月負成長，由負轉正，主因受惠半導體等電子零組件需求增加，帶動半導體上游廠商需要的其他非鐵金屬品（靶材）、銅箔等增產較多，惟全球鋼市需求仍顯疲軟，客戶備貨保守，加上部分廠商產線排修，使得鋼胚、熱軋鋼捲板等減產較多，抵銷部分增幅。

此外，傳產中，機械設備業表現較佳，主要受惠半導體先進製程積極擴充產能，4月生產年增4.75%，為連七月正成長。

經濟部表示，全球經濟成長動能持續受貿易措施及地緣政治衝突等不確定因素干擾，但AI、高效能運算等新興科技應用需求不墜，維繫半導體先進製程及高階伺服器等相關供應鏈生產續居高檔，可望支撐我國製造業生產動能穩健成長。