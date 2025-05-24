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聯合報系獲INMA全球首獎

經濟日報／ 記者林以君／ 台北報導

國際新聞媒體協會（INMA，The International News Media Association）22日公布2025年「全球媒體獎（The Global Media Awards）」各類別得獎媒體。聯合報系以「精明策略應對艱困時期：數據與人工智慧如何協助媒體重奪廣告收益」，入圍「最佳廣告銷售增長創意」類，並獲得大會頒發全球第一。

聯合報系今年是連續第二年，在全球兩大新聞媒體機構INMA及WAN-IFRA，都獲得世界第一。

世界新聞媒體協會（WAN-IFRA）主辦的2025世界數位媒體大賽5月5日於波蘭克拉科夫年會上揭曉；聯合報系已榮獲「最佳AI營收策略應用」全球金獎。

INMA 22日舉行的「全球媒體獎」是另一個吸引全球媒體競逐的國際性新聞媒體大賽。INMA自1937年起，舉辦全球性的新聞獎。近年來這個獎項因應媒體數位化生態改變，增加獎勵在媒體市場根本性變化下的商業模式，訂閱及付費收益平台的不同嘗試與應用，目的是讓新聞業持續發揮影響力。

聯合報系今年在INMA參賽作品共入圍三項，分別是「aiAssist : 智慧策展-新聞室AI應用服務，凝聚新聞價值核心」入圍「最佳訂閱增長倡議」、「最佳AI生產應用」兩類。「精明策略應對艱困時期：數據與人工智慧如何協助媒體重奪廣告收益」入圍「最佳廣告銷售增長創意」類，並獲得大會頒發全球第一。

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