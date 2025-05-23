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南韓對椿樺化學石油樹脂課反傾銷稅 經部：協助分散市場

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部貿易署23日發布新聞稿指出，韓國產業通商資源部貿易委員會於5月22日公布對我國及大陸的石油樹脂反傾銷調查最終認定並建議課稅，我商泓達化工及其關係企業元良實業稅率為7.07%、椿樺化學為18.52%，其他廠商為7.07%，均與初判相同。

貿易署指出，依韓國關稅法規定，韓國企劃財政部將於展開調查後12個月內決定是否課徵反傾銷稅。此案於2024年8月2日展開調查，韓國企劃財政部應於今年8月2日前決定是否依韓國產業通商資源部貿易委員會的建議課徵反傾銷稅。

依據我海關統計，2024年我國輸往韓國的石油樹脂約139萬美元，僅占該產品總出口額1.15億美元的1.21%。經濟部在調查過程中，鼓勵我業者積極應訴，並補助業者聘僱律師，以維護自身權益。

為持續協助業者分散市場，經濟部依石化業者需求，採取異業結盟模式，透過邀請海外買主來台採購洽談等作法，協助我業者爭取海外商機，包括已於今年4月辦理TAIWAN SELECT全球搶單大會，邀請全球石化業等買主來台洽談，並將於今年下半年協助業者赴印度、德國等辦理石化合作交流，及參加專業展等，以協助業者拓展多元化海外市場。

經濟部 反傾銷稅 南韓

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