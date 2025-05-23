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SEMI全球行銷長曹世綸籲3布局 穩固外商對台半導體業信心

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
工研院今天舉辦全球半導體供應鏈夥伴論壇，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸參與座談，一同探討「地緣政治下台灣半導體產業的發展」。記者余承翰／攝影
工研院今天舉辦全球半導體供應鏈夥伴論壇，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸參與座談，一同探討「地緣政治下台灣半導體產業的發展」。記者余承翰／攝影

國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸今天表示，面對全球半導體產業加速發展，他提出三項關鍵方向，分別為「技術根留台灣」、「穩健投資布局」、「聚焦新興技術」，來強化國際半導體產業對投資台灣的信心，深化長期合作。

「半導體是一個全球協作驅動的產業，台灣長年以來與國際夥伴並肩前行，在信任與互補基礎上建立起穩固的供應鏈連結」，曹世綸說，「台灣擁有堅實的先進技術實力與完整的半導體生態系，未來將持續強化技術投入，並積極深化與志同道合的國家夥伴間的合作對話，共同打造一個更加開放、透明且具韌性的全球半導體供應鏈」。

針對技術根留台灣部分，他認為，台灣應該確保先進製程與關鍵技術持續在台深耕，鞏固全球競爭優勢。穩健投資布局則是積極推動產能、設備與材料在台投資，強化供應鏈基礎。而聚焦新興技術，建議全力投入 AI、先進封裝、矽光子、化合物半導體及量子科技等未來關鍵領域，掌握產業新動能。

曹世綸今天說，各方高度關注半導體供應鏈在新局勢下的策略布局，台灣應該持續與理念相近的國際夥伴深化合作，推動技術與產業連結。

針對業界和工商團體多次呼籲政府重視產業缺工、缺人才問題，恐成半導體產業未來發展瓶頸，曹世綸則樂觀看待，認為台灣在半導體人才培育結合產業與學研能量，已發展出一套實務導向、靈活且具成效的模式。

他說，目前台灣已透過政府與企業合作推動多項機制，包括半導體學程、技職體系整合，以及產官學合作推動設立的半導體學院，他相信未來這些經驗有望進一步應用於國際合作，協助夥伴國家建立在地人才體系，也有助台灣企業招募熟悉當地環境的人才，實現「在地培育、雙向受益」的共贏局面。

SEMI國際半導體產業協會今日受邀參與由經濟部、國發會、國科會、外交部指導，工研院主辦的「全球半導體供應鏈夥伴論壇」；並應邀參加上午由經濟部郭智輝部長主持的座談會與談人、下午則擔任「強化半導體供應鏈安全與韌性」的引言人及座談會主持人，與來自美國、日本、英國與歐盟業界人才交流，聚焦半導體產業中的技術創新、供應鏈管理因應與技術互補合作的機會等議題。

布局 半導體

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