國內外股市回穩 金管會宣布下周一解除「限空令」

金管會23日宣布，下周一起恢復「每日盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數及放寬擔保品範圍」等措施，意即「限空令」正式落幕。

為因應美國公布對等關稅政策對國際股市造成之衝擊，維護資本市場穩定及投資人權益，金管會日前宣布自今年4月7日採行調整每日盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數，及放寬擔保品範圍等三項穩定股市的暫行措施；金管會今天表示，鑒於近期國內外股市已逐步回穩，金管會經審慎評估後決定採行下列措施。

一、調整回復每日盤中借券賣出委託數量：每日盤中借券賣出委託數量，不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之3%，自今年5月26日起調整回復為30%。 二、調整回復最低融券保證金成數：上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數130%，自今年5月26日起調整回復為90%。 三、維持多元擔保品補繳融資自備款或融券保證金差額措施，並朝常態化方向研議相關配套。

金管會表示，觀察上述三項暫行措施實施迄今，已發揮預期效果，有效減緩投機性放空交易及證券市場非理性賣壓，投資人持股信心亦已逐漸恢復，台股及國際股市均趨於緩和穩定，爰調整相關措施，回歸市場機制。金管會特別強調未來市場仍有不確定性，將持續關注國際政經情勢發展及證券市場交易狀況，倘股市發生非理性波動情事，為維持市場穩定將及時採行必要之因應措施。