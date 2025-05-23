公共建設證券化 國發會：國道1號有望成全台首例

國發會23日公布兆元投資國家發展方案，截至4月底，已促成逾81案，民間參與公共建設簽約金額約1,116.91億元，永續債則已逾650億元；對於未來規劃不僅持續推動促參案件包括青年社宅、海水淡化廠、長照機構等，也將鼓勵國營事業發行永續債，已有高雄機場新航廈790億元，台電770億元等規劃中，此外，也正在評估推動公建證券化，如國道1號，若成功將成全台首例。

國發會經濟發展處長邱秋瑩指出，自去年7月18日經發會召開完畢後，由行政院著手開始推動以創新促參推進機制、優化投入公共建設之投融資條件、增加公共建設相關金融商品三大策略的兆元投資國家發展方案，自去年底通過行政院會後，截至4月底，已促成逾81案，民間參與公共建設簽約金額約1,116.91億元，主要推動的民間促參類別，包括儲能、充電樁、台北港物流中心、節能服務等。

邱秋瑩表示，在擴大永續債發行方面，今年1至4月底，整體市場發行永續發展債券規模已逾650億元，包含台北市、高雄市及桃園市政府所發行的永續發展政府債券。此為四年期計劃，2028年目標是全國民參金額達6,829億元、發行永續債5,100億元至6,100億元；而2025年目標是達到民參金額1,498億元、永續債目標為1,000億元至1,300億元，目前已達標七成，今年底有望達標。

國發會指出，在優化民間參與公共建設效率與條件，以及推進法規鬆綁部分，已主動蒐集政府及民間提案，並完成法規調適及鬆綁共計16件，包括：擴大保險資金參與公共建設的範圍、保險資金投資公共建設型私募股權基金(PE)及國內創投事業(VC)之自有資本適足率(RBC)風險係數調降至1.28%等；此外，主動函釋具公共建設屬性之策略性產業，舉如：電動車充電樁、節能服務產業(ESCO)或設施、儲能產業或設施、台北港物流中心(倉儲)等，提高保險業投資相關產業適用投資限額至45%，活化資金運用彈性。

對於未來促參推進，邱秋瑩說，以擇定水資源相關公建計畫，像是新竹雅客廠、台中福田場的再生水廠等七案已規劃中，預計引導民間投資297億元；此外嘉義、北高雄海水淡化2廠也將引導民間投資逾600億元；而創新公建促參模式，則有青年社會住宅也將引導逾100億元民間資金投入，採異業結盟推動複合式促參。

至於在永續債部分，邱秋瑩說，鼓勵國營事業發行永續債籌措財源，已開始推動的高雄機場新航廈規模達790億元，以及台電9項投資計畫規模約770億元，此外也將輔導新北、台中、台南發行相關永續債券。

值得關注的還有，公共建設證券化，將針對適合發行永續發展債券者，由資本市場服務團輔導、協助籌資，藉以降低公務預算及利息支出負擔，並提供民間優質的投資選項，間接投資及參與公共建設。邱秋瑩提到，目前國道1號也著手進行適法性評估，並研議專案合作及推動，如果有望能成功推動證券化將會是台灣首例。