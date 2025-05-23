兆元投資推進 民參簽約破千億、永續債發行飆破650億

「兆元投資國家發展方案」自去年7月18日經行政院經發會通過以來，推動逾兆元資金投入公共建設。國家發展委員會今日表示，截至今年4月底，促成81件民間參與案，累計簽約金額1116.91億元，簽約三大案分別為退輔會宜蘭讚榮民文化暨觀光遊憩BOT案（142.95億元）、經濟部統一航空城大型物流中心BOO案（114.51億元）與交通部台中港低度發展區招商案（57.56億元）。

國發會表示，在金融商品方面，政府積極推動地方與國營事業發行永續發展債券，目前台北市、高雄市、桃園市已分別完成100億元、45億元與12億元發行；今年1至4月，全市場永續債發行規模已突破650億元。同時，台電已規劃9項綠能投資案，總投資額約770億元；中油也著手綠色轉型融資，地方建設如捷運、高鐵站區開發等則將納入未來永續債案源。

國發會指出，促參項目則以水資源相關建設備受關注，目前已有7案再生水廠進入促參階段，未來預估引導投資約297億元；嘉義與北高雄地區的海水淡化廠則正進行可行性評估，預估今年底前啟動促參，投資金額上看600億元。青年社會住宅部分已經引導民間投資超過100億元，政府計畫導入「複合式促參」模式，結合壽險、不動產、物管業者；另衛生福利設施設施亦積極招商，114年預計釋出金額已逾104億元。此外，政府也推動公共建設證券化評估，範圍涵蓋國道一號、長照園區與物流園區，期望提升資本市場參與深度與投資管道多元性。

在法制面，已完成16件法規調適與鬆綁措施，包含擴大保險資金投資範圍、調降投資公共建設型PE／VC的資本適足率（RBC）至1.28%，並針對具公共建設屬性的產業如儲能、ESCO、物流倉儲等，放寬保險業投資上限至45%，提升資金使用彈性與意願。

國發會指出，政府目標在114至117年間，民間參與公共建設金額將累計達6829億元，另永續發展債券預估發行規模將介於5100至6100億元之間，整體將匯聚超過一兆元資金，打造更具韌性的國家建設底盤。