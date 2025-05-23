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AI需求、拉貨潮挹注4月工業生產 積體電路創新高

中央社／ 台北23日電
經濟部表示，廠商反映拉貨潮可能趨緩，不過市場AI需求十分強勁，預估5月製造業生產指數年增幅度仍可達15%。。圖／聯合報系資料照片
經濟部表示，廠商反映拉貨潮可能趨緩，不過市場AI需求十分強勁，預估5月製造業生產指數年增幅度仍可達15%。。圖／聯合報系資料照片

AI強勁需求和美國關稅拉貨潮挹注，4月工業和製造業生產指數連14紅，其中積體電路締造歷年新高紀錄，成長高達44.43%。經濟部表示，廠商反映拉貨潮可能趨緩，不過市場AI需求十分強勁，預估5月製造業生產指數年增幅度仍可達15%。

經濟部今天公布4月工業生產指數統計，工業生產指數為107.51，年增22.31%，其中製造業生產指數108.37，年增23.68%，指數皆為歷年同期新高，連續14個月正成長。

累計今年前4月工業生產增加14.31%，其中製造業成長15.22%。經濟部預估，5月製造業生產指數108.67至112.67，年增11%至15.1%。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，美國對等關稅政策延後，客戶拉貨動能增加，但也有部分廠商反映拉貨潮將減緩，不過由於去年沒有拉貨潮因素，加上AI需求十分強勁，因此仍有助今年工業生產指數成長。

AI和高效能運算需求持續強勁，以及客戶端拉貨動能挹注下，4月電子零組件業指數達118.53，創歷年單月新高，年增36.48%，其中積體電路業指數133.63亦創新高，成長高達44.43%，主要成長動能來自12吋晶圓代工、構裝IC、主機板、IC/晶圓測試和IC設計等產品。

電腦電子產品及光學製品業指數為176.06，同樣寫歷年新高紀錄，年增47.15%，AI應用與雲端資料服務需求暢旺，加上半導體產業投資力道續強，以及手機鏡頭訂單增加，帶動伺服器、其他通訊傳播設備、半導體檢測設備及零組件、交換器、行動裝置鏡頭等產品生產上揚。

傳統產業方面，受市場需求不佳及海外同業競爭影響，部分廠商調節減產，以及部分車型零件短缺，化學材料及肥料業年減5.87%、汽車及其零件業年減2.15%，但汽車零件受益美國新關稅實施前，客戶加速拉貨而增產，抵銷部分減幅。

此外，4月基本金屬業由負轉正、年增1.25%，結束連4個月負成長。黃偉傑說明，因半導體和電子零組件等上游材料需求成長，包含靶材、銅鈸等增產，主要為供應國內市場需求，但鋼捲片等部分產品仍受全球競爭和低價搶市影響，需求仍疲，抵銷部分增幅。

展望未來，黃偉傑表示，全球經濟成長動能持續受貿易措施及地緣政治衝突等不確定因素干擾，但AI、高效能運算等新興科技應用需求不墜，維繫半導體先進製程及高階伺服器等相關供應鏈生產續居高檔，可望支撐製造業生產動能穩健成長。

製造業 經濟部 工業生產指數 半導體 人工智慧 AI

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