美眾院驚險通過稅改法！資誠：匯款稅範圍仍待觀察

美國眾議院於5月22日驚險以215票對214票通過「偉大美麗法案」（The One Big, Beautiful Bill），其中包含永久化2017年減稅法案核心條文、小費與加班費免稅、新增企業研發支出費用化、擴大報復性稅制等爭議條款，尤其引發關注的是「匯款稅」條款雖然稅率從5%降至3.5%，仍保留在法案中，對外籍人士在美國的金融活動將產生不確定影響。

本案可說是在黨內磋商中勉強過關，資誠美國業務負責人蘇宥人指出，法案原先在眾議院預算委員會中甚至因五名共和黨議員反對而面臨停擺，最終是在黨內領導層讓步調整條文後才順利排上全院表決，例如將個人可扣除的州、地方稅支出上限從3萬美元提高至4萬美元，並設年增1%機制，以爭取高稅賦州如加州、紐約的共和黨議員支持；同時為顧及財政赤字疑慮，壓縮部分綠能稅務優惠的實施年限，以減輕聯邦支出壓力。

蘇宥人指出，此次特別受到矚目的「匯款稅」原本設定對所有匯出美國的款項課徵5%，在壓力下雖調降至3.5%，但適用對象、範圍仍未釐清，是否僅限美境外籍勞工匯款返鄉、或也涵蓋外籍人士的投資匯出，都待後續釋疑。

目前法案尚需送交參議院審議，但參議院早已表態不會照單全收。蘇宥人分析，雖然共和黨在參院仍占多數，但僅具微幅優勢，稍有「跑票」恐導致法案卡關，若兩院版本不同，將需透過「協調委員會」重新整合，難度不小，能否如黨團期望於美國獨立日前完成立法，仍是一場硬仗。