AI續強 4月工業生產指數連14紅年增22.3%
AI需求持續強勁，加上美國高額對等關稅政策延後，客戶拉貨動能增加，經濟部今天公布4月工業生產指數107.51，年增22.31%，其中製造業生產指數108.37，年增23.68%，指數皆為歷年同期新高，連續14個月正成長。
累計今年前4月工業生產增加14.31%，其中製造業成長15.22%。
經濟部今天公布4月工業生產指數統計，資訊電子產業方面，電子零組件業生產指數創歷年單月新高，年增36.48%，其中積體電路業受惠高效能運算與AI應用需求續強，年增44.43%。
電腦電子產品及光學製品業生產指數創歷年單月新高，主因AI應用與雲端資料服務需求暢旺，加上半導體產業投資力道續強，以及手機鏡頭訂單增加，年增47.15%。
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