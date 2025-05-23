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以台日為中心！日專家籲「確保技術自主」：打造穩健供應鏈

中央社／ 台北23日電
有日本半導體政策推手之稱的日本前眾議員暨自民黨前幹事長甘利明（Akira Amari）。記者許正宏／攝影。
有日本半導體政策推手之稱的日本前眾議員暨自民黨前幹事長甘利明（Akira Amari）。記者許正宏／攝影。

工研院今天舉辦「全球半導體供應鏈夥伴論壇」，日本半導體戰略推進議員聯合會名譽會長甘利明透過預錄影片致詞，他表示，從供應鏈排除各種風險，必須以台日為中心，共同打造穩健的供應鏈，並確保網路安全、技術自主等能力。

甘利明說，他是日本自民黨前幹事長，也是日本半導體戰略推進議員聯盟的創立者。他從6、7年前開始提出了「掌握半導體者，將掌握世界」的宣言，並與志同道合的夥伴一同推動半導體戰略。

甘利明表示，這是因為整個社會正在數位化，從中所採集與累積的數據，將成為未來價值的根源。這樣的社會即將來臨。在這樣的社會裡，從民生到軍事，所有進步的根基都仰賴半導體。

他說，半導體供應鏈涵蓋數千道製程，以及數百家企業。這些都是構成供應鏈的重要一環。在這樣的供應鏈中，必須盡可能排除技術或政治風險。這正是經濟安全保障的核心條件。

甘利明表示，他的團隊是全球第一個實現將經濟安全保障框架立法化的團隊。先前他訪問美國時，美國國務院高層對他說，「您就是經濟安全保障政策的教父吧」，對他而言，是莫大的榮譽。

甘利明指出，從供應鏈中排除各種風險，意味著要在供應鏈內部，最大限度地降低霸權主義思想與安全風險的影響。為此，必須以台日為中心，由擁有民主、人權與法治等共同價值觀的國家與企業，共同構建穩健的供應鏈。同時，要在技術層面上，確保網路安全、技術自主等能力。

甘利明說，從設計開發到實際製造，都應該由多家企業共同構成供應鏈。這也是降低經濟安全風險的重要對策。現在也有多家企業共同參與設計階段。也有多家企業具備先進製造能力。

他表示，這樣的體系就能夠形成一個符合經濟安全保障要求的供應鏈。這對於世界的發展、富足與安心安全，是極為重要的。對全球發展、繁榮與安全而言，也是意義重大。

甘利明說，為了打造一個安全、可靠，讓全世界都能共享繁榮的供應鏈體系，今天可說是一個由日台為中心所展開的精彩起點。相信這是個意義非凡的日子。

甘利明表示，只要他還活著，就會持續努力，排除讓世界不安的政治霸權主義，並致力於與共享價值觀的團隊，一起穩固建構供應鏈。

美國 日本 半導體

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