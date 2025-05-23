2030 APG 評鑑倒數 信託公會攜專家揭防洗錢關鍵戰略

為協助信託業因應即將於2030年展開的亞太防制洗錢組織（APG）第四輪相互評鑑，信託公會持續舉辦「洗錢防制及打擊資恐議題系列說明會」，23日特別邀請行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺擔任講座，針對新一輪評鑑重點、國際規範最新趨勢與因應策略進行深入解析，吸引逾百位信託業者踴躍參加，展現產業高度重視。

研討會內容分為兩大主軸。首先，介紹金融行動工作組織（FATF）近期修正的國際準則與第四輪評鑑採行的新方法論，幫助業者掌握評鑑核心議題。其次，針對我國信託業如何因應評鑑，提出實務建議，並統整過去金融檢查中信託業常見缺失，協助業者提前因應。此外，也說明非屬信託業者如證券期貨業、會計師、地政士及不動產經紀業等辦理信託業務時的規範，並分享包含組織犯罪、稅務逃漏與地下匯兌在內的詐欺案件，提升業者風險識別能力。

信託公會秘書長呂蕙容表示，自2019年我國於APG第三輪評鑑取得「一般追蹤」優異成績以來，全球反洗錢規範不斷演進，FATF與APG陸續更新準則與評鑑標準，2030年的第四輪評鑑將更強調非信託業擔任受託人的合規狀況，信託業更應積極強化應對。

蘇佩鈺指出，FATF近年特別重視高風險產業的風險導向實踐，並強調金融機構須強化對最終受益人識別、跨境資金流監控以及高風險地區交易的辨識與通報能力。她也分享他國評鑑經驗與常見缺失，讓與會者了解未來強化重點。

呂蕙容強調，因應國際標準日益嚴格，各信託業者需持續提升制度與實務操作能力。信託公會未來將與主管機關緊密合作，透過系列活動提升產業整體洗錢防制與打擊資恐量能，確保我國信託制度與國際接軌，在下一輪評鑑中再創佳績，持續扮演全球防洗錢典範角色。