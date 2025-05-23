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綠色成長聯盟啟動！賴總統揭：見證三大里程碑

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴清德總統出席「台灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇」。總統府／提供
賴清德總統出席「台灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇」。總統府／提供

賴清德總統23日出席「台灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇」，他指出，今天的論壇共同見證，三項重大里程碑：不僅正式啟動了「綠色成長聯盟」，「台灣綠色成長基金」也正式揭牌啟用，還有全台第一個以永續為核心價值的「清大永續學院」揭牌。三項里程碑代表政府從「產業力量、資金動能、人才支柱」著手，打造一條穩健的綠色成長路徑。

包括行政院政委兼國發會主任委員劉鏡清、行政院政委兼國科會主委吳誠文、環境部長彭啓明、金融監督管理委員會主任委員彭金隆、日本臺灣交流協會總務部長柿澤未知、日本GX推進機構理事高田英樹等，皆出席活動。

賴總統表示，「綠色成長與2050淨零轉型」，是國家發展的核心戰略。他上任後，在總統府成立了「國家氣候變遷對策委員會」，過去近一年來，集結各方的意見和力量，已經提出國家減碳新目標，以及 「台灣總體減碳行動計畫」。

賴總統提到520執政周年談話，他也強調，台灣將會落實2050淨零排放的願景，和全球一起，追求永續成長、繁榮發展。今年，台灣正式邁入「排碳有價」的時代，這不僅僅展現出，台灣對環境成本的重新認識，也象徵著，台灣的經濟體系，正式與國際碳市場接軌。

賴總統指出，透過今天的論壇，共同見證，三項重大里程碑：

首先，正式啟動了「綠色成長聯盟」。這個聯盟，是環境部邀集國內17家企業、以及相關部會共同組成，來建立起公私協作平台，讓台灣的減碳行動，有更強大的後盾。未來，「綠色成長聯盟」，也將與日本 「綠色轉型（GX）聯盟」的專家，展開深度對話。台灣和日本，將會以「淨零策略夥伴」關係，展開亞洲綠色成長論壇，攜手邁向淨零轉型。

第二，「台灣綠色成長基金」正式揭牌啟用。環境部將投入100億元資源，以政府帶動的方式，專責投資在淨零永續新興產業，來推升經濟綠色成長的新動能。

第三，見證了「清大永續學院」的揭牌，這是全台灣第一個，以永續為核心價值的學院。未來，這個學院，將與政府共同培育綠領人才，推動科技創新與產學合作，開創氣候教育與研究新局的新里程碑。

賴總統說，這三項里程碑，代表了政府從「產業力量、資金動能、人才支柱」來著手，為台灣打造一條穩健的綠色成長路徑。

賴總統表示，眾所皆知，從高碳經濟邁向淨零社會，絕非一蹴可幾，而是需要完整的治理架構、持續性的政策，並且結合產業、學研機構、民眾團體，還有全民的共同努力。未來，政府將繼續透過「台灣綠色成長基金」、「綠色成長聯盟」，支持具有減碳潛力與產業連結的創新技術，加速碳市場制度與國際接軌，讓台灣產品走得出去、創造產品綠色成長的價值。

他也說，政府會加速努力，透過綠色職能訓練、技職轉型，到大專院校合作，來投資人才，讓更多年輕人投入綠領職涯，一起實現台灣綠色成長的願景。「轉型」雖然聽起來艱鉅，但只要「有信念」、「有策略」、「有資源」、「有團隊」，在全球淨零經濟的競賽中，台灣一定能夠奪得先機，揮出減碳創新、綠色成長的好成績。

賴清德 減碳 日本

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