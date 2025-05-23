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「人造熊市」屬短期效應 法人推多重策略投資法

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

「川普投顧」開張後，為金融市場投下多顆震撼彈，關稅大幅上升可能讓美國經濟消化不良，緊接著還有舉債成本大漲的問題得面對，加上共和黨議員和白宮擬推動減稅法案，面對美國持續高漲的預算赤字，投資人依然放不下心；對此，國泰投信董事長張錫重申，關稅戰釀成的亂象屬於「人造熊市」，因美國若放任這場經濟大戰持續延燒，美國將是最大受害者，川普不會讓此情況發生，故震盪局面屬於短線現象，投資人一定要耐住性子撐過去。國泰投信建議，波動較大時期，建議多重策略投資法，選擇配置多元的平衡型基金，旗下的國泰美國多重收益平衡基金因配置多元部位，發揮股債分散策略。

國泰美國多重收益平衡基金基金經理人范姜佩瑩指出，該基金主要投資於美國市場，投資組合配置逾五成債券，以金融債為主、其他產業為輔，約有48.19%公司債、3.39%政府公債；以及30%股票和14%的ETF， 股票部位包含科技、通訊及金融族群，輝達、蘋果、亞馬遜都是成分股之一，美股美債若要自行配置多有難度，透過國泰美國多重收益平衡基金能全都擁有。

范姜佩瑩表示，主動型基金最大的優點是由專業經理人機動性操盤，能根據市場變化調整投資布局，投資靈活性更高，短期市場不確定性仍高，建議投資人可將靈活資產比重拉高，因應近期美股價格回升，國泰美國多重收益平衡基金即在5月中逢高調節漲多標的，減持部分科技、消費性族群，以利基金創造更好的報酬表現。

國泰投信指出，債市目前呈現整理階段，債券市場消息面偏向負向，對台灣投資人來說，受到的衝擊更強烈，主因是匯率波動，債券賣壓沈重，但若排除匯率因素，整體債券市場仍是持平，展望未來，緩步降息是市場共識，根據芝商所FedWatch資料顯示，聯準會最快9月再次降息，至今年12月利率會議，有望再降息2碼，基準利率降至3.75%-4.00%，2026年有望再降息2碼，聯準會持續降息的帶動下，美債仍有表現機會。

為因應不同投資人的需求，國泰美國多重收益平衡基金也推出日圓級別，簡單來說用日圓就可以申購，降低因匯率造成的報酬減損，如今日圓位在相對低點，讓許多投資人越跌越買，累積滿手日圓，不妨將部分資金投進主動型基金，有望在未來累積可觀財富。

美國經濟 國泰

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