聽新聞
0:00 / 0:00
面對中國低價傾銷 賴清德：各國半導體夥伴要積極合作
賴清德總統今天出席全球半導體供應鏈夥伴論壇，他在致詞時指出，台灣的半導體產業對世界有責任，也願意當人工智慧時代發展的支點，各國半導體夥伴要積極合作，一同面對中國低價傾銷的問題。
賴清德在致詞時特別感謝業界投入半導體產業的發展，他指出，台灣IC設計市佔率全球第三、晶圓製造第一，但只有台灣晶圓製造是沒有辦法獨立撐起半導體，需要全球串聯才得以順利運轉。
但賴清德也提到，今年成熟製程以中國產量最大，過去經常透過補貼、低價傾銷，造成全球許多國家產業問題，他表示，各國半導體夥伴要積極合作，否則遭逢低價傾銷，創新無法突破，產業發展受影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言