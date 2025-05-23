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面對中國低價傾銷 賴清德：各國半導體夥伴要積極合作

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
賴清德總統今天出席全球半導體供應鏈夥伴論壇，他在致詞時指出，台灣的半導體產業對世界有責任，也願意當人工智慧時代發展的支點，各國半導體夥伴要積極合作，一同面對中國低價傾銷的問題。記者余承翰／攝影
賴清德總統今天出席全球半導體供應鏈夥伴論壇，他在致詞時指出，台灣的半導體產業對世界有責任，也願意當人工智慧時代發展的支點，各國半導體夥伴要積極合作，一同面對中國低價傾銷的問題。記者余承翰／攝影

賴清德總統今天出席全球半導體供應鏈夥伴論壇，他在致詞時指出，台灣的半導體產業對世界有責任，也願意當人工智慧時代發展的支點，各國半導體夥伴要積極合作，一同面對中國低價傾銷的問題。

賴清德在致詞時特別感謝業界投入半導體產業的發展，他指出，台灣IC設計市佔率全球第三、晶圓製造第一，但只有台灣晶圓製造是沒有辦法獨立撐起半導體，需要全球串聯才得以順利運轉。

但賴清德也提到，今年成熟製程以中國產量最大，過去經常透過補貼、低價傾銷，造成全球許多國家產業問題，他表示，各國半導體夥伴要積極合作，否則遭逢低價傾銷，創新無法突破，產業發展受影響。

工研院今天舉辦全球半導體供應鏈夥伴論壇，賴清德總統（左二）合影時與經濟部長郭智輝（右二）貼耳交談。記者余承翰／攝影
工研院今天舉辦全球半導體供應鏈夥伴論壇，賴清德總統（左二）合影時與經濟部長郭智輝（右二）貼耳交談。記者余承翰／攝影
工研院今天舉辦全球半導體供應鏈夥伴論壇，賴清德總統（左六）、經濟部長郭智輝（右五）、外交部長林佳龍（右三）等人與出席外賓一同合影。記者余承翰／攝影
工研院今天舉辦全球半導體供應鏈夥伴論壇，賴清德總統（左六）、經濟部長郭智輝（右五）、外交部長林佳龍（右三）等人與出席外賓一同合影。記者余承翰／攝影

賴清德 半導體 供應鏈

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