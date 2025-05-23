面對中國低價傾銷 賴清德：各國半導體夥伴要積極合作

賴清德總統今天出席全球半導體供應鏈夥伴論壇，他在致詞時指出，台灣的半導體產業對世界有責任，也願意當人工智慧時代發展的支點，各國半導體夥伴要積極合作，一同面對中國低價傾銷的問題。

賴清德在致詞時特別感謝業界投入半導體產業的發展，他指出，台灣IC設計市佔率全球第三、晶圓製造第一，但只有台灣晶圓製造是沒有辦法獨立撐起半導體，需要全球串聯才得以順利運轉。