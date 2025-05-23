出口熱潮撐經濟 瑞銀調升台灣GDP預測至3% 警示這一風險

瑞銀投資銀行今日將台灣2025年國內生產毛額（GDP）成長預測由原先的2.6%上調至3%。瑞銀投資銀行亞太及中國資深經濟學家鄧維慎表示，調升預測主要反映第1季經濟表現優於預期，且第2季初出口動能強勁。儘管如此，他提醒，美國針對半導體產品啟動的232條款調查等不確定性，恐使未來成長動能放緩。

鄧維慎指出，2025年第1季台灣經濟季增2.3%、年增達5.4%，較去年第4季年增2.9%明顯加快，其中實質出口年增高達20.1%，為成長主力。雖然國內資本支出略有放緩，但仍維持年增14.7%的雙位數成長，惟民間消費回歸常態、動能相對疲弱。

鄧維慎表示，第2季開始，出口動能延續，4月出口年增創下近年新高、出貨量並寫下歷史紀錄，主因美國自4月起對科技產品實施關稅暫緩與豁免，企業趁「關稅窗口」緊急出貨。雖然科技領域持穩，非科技產品出貨則明顯成長，對東協市場出貨擴張亦為亮點。

瑞銀強調，雖然目前對台加權平均關稅稅率降至亞洲最低，有利科技產品出口，但中長期出口前景仍面臨挑戰。最新PMI（採購經理人指數）新訂單大幅下滑，預示後續出口動能恐難延續，加上美方對半導體的貿易調查可能干擾全球供應鏈，未來若形成衝擊，瑞銀將重新評估經濟預測。

在政策面上，瑞銀預期台灣央行將於今年啟動降息循環，但鑑於目前經濟表現具韌性，首次降息時點自原先預估的6月延後至9月。此外，台灣財政體質穩健，中央政府一年以上債務占GDP比重僅25.8%，遠低於上限，顯示仍有財政擴張空間以應對潛在衝擊。

匯率方面，瑞銀分析指出，近期新台幣走升主因包括美元走弱、外資買超台股與換匯需求集中。5月初央行與美方澄清無強制升值要求後，匯價趨於穩定，預期新台幣短期內將於30元附近波動，並在2026年底前升值至29元。

鄧維慎指出，台灣具備亞洲最穩健的經濟基本面，包括高成長、低通膨、健康財政與龐大的國際盈餘與投資部位，瑞銀認為台灣有能力維持穩定的宏觀經濟與金融環境，即使全球貿易不確定性升高，亦可從容因應。