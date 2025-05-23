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美債危機再起？下半年債券投資 公債、投資級債第一優先

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

受到美國財政赤字惡化與降息時程不確定性的雙重疑慮衝擊，加上近期美國30 年期公債殖利率一度突破5%，導致美債市場激烈震盪，但法人認為，近期波動反而提供長期的投資機會，展望下半年債券市場，建議採取鎖定成熟市場公債及投資級公司債的策略，以對抗可能的經濟放緩風險。

根據Bloomberg統計，5月以來，美國公債指數及美國MBS指數分別下跌1.97%及1.92%。M&G收益優化基金投資團隊表示，4月初受惠於避險情緒推升大漲的美國公債，近期則遭到市場拋售而下跌，美國公債下跌的原因可能包含：外資拋售美債、對沖基金去槓桿、通膨上升疑慮。

M&G收益優化基金投資團隊表示，與2024年市場一片樂觀相比，2025年市場投資氣氛開始出現轉變，市場共識是風險加劇，因此無論是股市、債市投資，最好採取靈活調整的策略，以M&G收益優化基金的投資組合為例，目前相對加碼成熟市場公債及投資級債部位，約佔總體資產配置的九成。

對於擔憂美債短期波動過大的投資人，M&G收益優化基金投資團隊建議，可適度將美國公債部分轉移至歐洲公債，以德國、英國為例，其政府債殖利率皆高於過去十年平均值，屬於投資價值高的政府公債。

其他債種部份，M&G收益優化基金投資團隊表示，當前美元非投等債及投等債信用利差均擴張至10年平均水準，評價面也比今年年初改善許多，但考量近期市場不確定性較高，建議選擇較為穩健的投資級債。

M&G收益優化基金投資團隊表示，近期美債的震盪，連帶引發成熟市場公債出現不理性拋售潮，但對長期投資的角度來看，反而是良好的進場機會。

Morningstar境外美元保守型股債混合基金比較表(資料來源：Morningstar)
Morningstar境外美元保守型股債混合基金比較表(資料來源：Morningstar)

美國公債 債市

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