環境部培育綠領人才 這2類人即起獲學費全額補助

環境部淨零綠領人才培育課程自即日起擴大學費優惠對象，增列中低收入戶及身心障礙者，每人可獲得學費12,000元的全額補助。環境部長彭啓明指出，期待在擴大補助不利處境者的政策下，可以鼓勵更多弱勢族群投入淨零綠領人才的行列。

環境部國家環境研究院攜手全國32所大專院校，在3月28日成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」。所推出為期48小時的「環境部淨零綠領人才培育課程」，報名費為每人12,000元，由各開班學校收取。當時優惠對象僅限30歲以下大專院校在學生（不含在職專班生）與低收入戶且首次測驗就及格者，學生者可獲得半額學費優惠，低收入戶者則是全額學費優惠。

「環境部淨零綠領人才培育課程」第1班於4月1日開放網路報名，40個名額在短短16分鐘內即秒殺額滿。雖然報名費要每人12,000元，不過該期學員超過八成學員是無法申請學費優惠的社會人士，顯見社會大眾對於綠領轉職與淨零專業技能的高度重視與強烈學習意願。該期學員平均年齡約37歲，女性比例為六成，學員職業包括工程師、業務人員、行政助理、會計、總務，甚至是大學教師皆踴躍參與。

鑒於社會大眾對於淨零專業技能的強烈學習需求，立法委員劉建國在日前立法院委員會中，秉持「窮不能窮教育」的理念，建請環境部國環院擴大「環境部淨零綠領人才培育課程」學費優惠對象，增列中低收入戶及身心障礙者。

國環院長劉宗勇表示，為使青年及不利處境者減輕學費負擔，國環院將擴大優惠對象，即日起納入中低收入戶及身心障礙者，完成訓練且首次測驗合格者，就可申請學費全額（12,000元）減免；惟補考者不在補助範圍內。劉宗勇院長提醒，對於先前已完成報名的學員，只要符合資格，也將一併追認補助資格。

結盟的32所大專院校在年底前至少會開設總共60個班期，共可提供超過2,400個名額。課程結束後學員需要參加測驗，測驗及格後，由環境部核發官方合格證明。

劉宗勇指出，「環境部淨零綠領人才培育課程」的第1次測驗訂於8月下旬舉行，也就是暑假結束前，因此鼓勵大專院校學生踴躍上網報名，利用暑假期間強化個人淨零知能，成為淨零世代不可或缺的綠領人才；今年第2次測驗則是訂於11月下旬舉行。明年起，每年會舉辦3次測驗，每年培育至少3,500名綠領人才。