法人看好金融債殖利率 高品質且降波動

信評公司穆迪5月16日將美國主權信用評級由Aaa下調至Aa1，代表全球三大信評機構都不再給予美國最頂級評等，美國長天期公債殖利率在消息發布後一度飆高但隨後回落。野村投信表示，穆迪此舉可能增強美元走弱趨勢，但風險性債券不至於因此出現大幅拋售的情形，因關稅仍有不確定性，投資組合裡的避險部位不可或缺，在眾多類型的債券裡，金融債具有投資等級與優於一般投資等級債券的殖利率，非常適合加碼做為核心資產。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，在2011、2023年，標普與惠譽已先後摘除美債最高等級的信評，加上穆迪對美債信評展望本就是負向，因此本次降評市場並不意外。不過，這事件正好凸顯美債的基本面問題，美國的財政赤字占其GDP的比重已接近7%，且債務上限即將到期，而川普的減稅法案已獲國會關鍵委員會通過並向眾議院推進審議，進一步加深市場對於美國財政赤字持續惡化的疑慮。由於美國國會與行政部門對於未來10年減少美國財政赤字的方向仍有爭議，預估在雙方達成共識以及美國債務上限取消或凍結之前，美債殖利率仍是處於高檔震盪，長債殖利率仍有小幅上行壓力，短債殖利率則不會有太大變化。

由於美國仍在與多國進行關稅協商，對等關稅在豁免期後的稅率仍有不確定性，即使近期美國通膨持續趨緩，聯準會對於降息時程仍未鬆口，維持數據導向。野村全球金融收益基金經理人林詩孟指出，雖然市場普遍預期聯準會降息時程會從6月延至9月，但關稅對於通膨影響應為短期效應，將時間拉長來看，美國降息的趨勢並未改變，此外，在關稅未定前，美國經濟前景亦存在變數，資產配置應做好風險管理，債券部位應以波動度相對較低的投資等級債券為主，具有投資等級信評、殖利率優於一般投資級公司債與美債的金融債，是極佳的選擇。