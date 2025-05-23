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統刪地方補助款 卓揆：去年地方歲計賸餘有708億可支應

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

針對近期的地方補助款預算爭議，行政院長卓榮泰23日強調，刪減一般性補助款這件事早在去年8月30日就已經發函通知過各地方縣市政府，且去年地方政府的歲計盈餘總計有708億之多，如果真的不夠可以透過去年盈餘來補上，且明年有新版財畫法上路，屆時能也弭平不足之處。

卓榮泰今日受訪時表示，在審查今年度中央政府總預算時，代表各縣市的立法委員在國會大幅刪減中央政府總預算，現在又透過地方首長來要補助款，這是要將中央財政一而再再而三地把中央預算剝好幾層皮，中央政府不是魔術師，不會變魔術，也不會無中生有。

卓榮泰說，因此必須要在最困難的狀況底下做一些財政的調整，首先過去幾年來因為中央大力的補助地方政府，因此地方的財政逐年有所改善，以2024年為例地方政府的歲計盈餘各縣市加總起來有708億之多，足見地方財政逐年改善。

其次，中央政府在去年8月30日已經由主計總處發文給所有地方政府，文中清楚表示，依照一般性補助款的執行應注意事項，會按照今年預算審查結果，如果有所調整時，中央政府就會針對一般性補助款做審議結果的調整，這在去年8月30日就已經通令跟各地方政府告知。

卓榮泰更提到，回頭來看一般性補助款，雖然總數有2,501億，但是其中有三項法定補助，為1,402億，至於還有990億，是幫地方政府增裕財源，因此是請地方政府從這990億中自行刪減539億，至於三項法定補助內也請他們自行刪減107億，如果有不足的部分，地方政府可以透過去年歲計盈餘的708億來因應，再有不足就可以舉債來因應，如果舉債有困難，中央可以協助。

至於在明年預算部分，卓榮泰說，按照財劃法，地方政府會拿走3,753億，明年地方政府就更有能力把今年舉債的部分完全弭平，因此地方政府不會發生任何的困難，也不像他們所說的，要刪減社會福利、基礎設施、教育經費等。

最後，卓榮泰也強調，當然如果經歷過釋憲後，能讓財劃法獲得合理的調整，且中央政府總預算也能有所緩解時，此部分是可以來討論，但目前尚未獲得釋憲最終決議前，只能請地方政府與中央政府共同分擔。

地方政府 卓榮泰

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