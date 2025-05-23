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人的互訪不受關稅衝擊 卓榮泰：加強擴大內需和觀光
2025年第19屆台北國際觀光博覽會今天在台北世貿登場，行政院長卓榮泰出席開幕典禮時表示，國際觀光對台灣的發展有很大的挹注，最近國家發展遭受很大衝擊是由於美國關稅貿易新秩序調整，但若只有人的來往不用課稅，我們將招引更多人來台，雙重互訪，是未來重要政策，總統也指示擴大內需跟擴大觀光將是未來國家發展重要方向。
卓榮泰說，今天來參加這場活動，讓無法出國的他也能享受「偽出國」的奢侈，他表示，面對美國關稅新秩序調整所帶來的衝擊，雙邊旅遊免稅優勢可望成為吸引遊客的關鍵利基。
他表示，過去1年來在交通部協助下，台灣2024年「全球綠色目的地」百大獎項有9個入選名單；在全球50%旅遊友善指數評比中，台灣名列非歐洲國家第三名，顯示觀光環境持續優化。此外，紐約時報評選2025年全球必訪25大景點，阿里山鐵路名列其中。「我們也會努力把漂亮太魯閣還給花蓮、還給全世界，讓所有人來台灣看看自然風景」。
卓榮泰表示，政府已於雅加達、孟買、巴黎等地設立觀光代表處，並計畫在雪梨、阿姆斯特丹、西雅圖設點，透過海外據點傳遞台灣故事、強化軟實力。
為發展觀光，卓榮泰說，國內交通建設務必提升效率，並將推出新一波勞工政策，優先照顧在地勞動力，同時引進移工補足產業人力需求；未來也將簡化外籍旅客入出境手續，串聯大型國際會展、演唱會及國際賽事等活動，推出整合旅遊與商務的套裝方案，以吸引更多國際旅客。
他說，政府將持續提供多元補助方案，降低外國旅客的旅遊門檻，並在語言禮儀與接待服務上加強培訓，以打造友善國度形象。這些作為將推動台灣成為既是科技島，也是觀光強國的典範。
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