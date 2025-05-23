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點名大陸低價傾銷造成問題 賴總統：半導體供應鏈要避免

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
總統賴清德今日出席由工研院舉辦的「全球半導體供應鏈夥伴論壇」，呼籲全球產業鏈應共同合作，創造下一個世代更繁榮的未來，尤其要一起應對中國大陸在半導體成熟製程已開始低價傾銷的問題。記者鍾張涵／攝影
總統賴清德今日出席由工研院舉辦的「全球半導體供應鏈夥伴論壇」，呼籲全球產業鏈應共同合作，創造下一個世代更繁榮的未來，尤其要一起應對中國大陸在半導體成熟製程已開始低價傾銷的問題。記者鍾張涵／攝影

台北國際電腦展進入最後一天，賴總統今天表示，半導體雖然先進，但仍面臨中國大陸低價傾銷問題，半導體供應鏈除了積極持續發展外，也要避免遭逢任何一個國家低價傾銷的問題。他並指出，發展AI人工智慧產業，政府必要時將在中部、北部建置超級電腦，供產學界應用。

台北國際電腦展進入最後一天，賴總統上午出席「全球半導體供應鏈夥伴論壇」致詞，他指出，今年台北國際電腦展有來自30幾國的超過1400家廠商，在4800個攤位展現最新進的作品，同時登記參加的外國朋友就超過了5萬人；對於這樣空前盛況，他首先要代表國家，一方面感謝歷任政府提出正確政策，提供給產業界發展，也要感謝業界數十年來如一日地完全投入發展，才有今天的成果。

他指出，半導體產業基本上是產業鏈，如果有一個地方，例如原料、設備無法持續精進，產業鏈的發展就會斷裂。因此全球產業鏈應該要共同合作，創造下一個世代更繁榮的未來，台灣願意成為未來人工智慧時代，科技發展的支點。

不過賴總統指出，半導體聽起來很先進，但還是面臨低價傾銷問題，特別是成熟製程。今年成熟製程產量中國大陸最大，包括鋼鐵、鋁、太陽能面板以及顯示器、汽車等，都低價傾銷。低價傾銷已經造成全世界許多國家產業上的問題，半導體同樣會面對，若不積極面對，會越來越嚴重。

他強調，半導體供應鏈除了積極合作讓半導體產業持續發展外，消極面也是要避免半導體產業遭逢任何一個國家低價傾銷的問題，以至於創新沒有辦法持續、發展會受到影響。

賴總統並說，面對未來全球化的時代，食衣住行育樂哪一個行業不需要人工智慧來投入呢？因此需要持續在硬體以外的軟體、生活應用，讓整個人工智慧產業可以蓬勃發展，政府會跟業界共同合作，建置法制、推動國家政策，推動金融和稅賦方面的鼓勵，建置產業發展的更理想環境。

另外，政府也會積極在全台灣設立資料中心並建置超級電腦。賴總統指出，輝達將結合國科會、台積電、鴻海等，要在台灣打造人工智慧中心，大概是1000MW算力。此外，包括台南的沙崙、新市科學園區，都有建置超級電腦；未來必要的時候，在中部、北部也都會來建置，讓學研單位可以透過人工智慧做研究，各行各業也可以透過政府超級電腦的建置，研發生活應用的各項解決方案。

半導體 供應鏈

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