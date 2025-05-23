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見證3大里程碑 賴清德：產業資金人才 為台灣打造穩健綠色成長路徑

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部、國發會今舉辦「台灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇」，由賴清德總統（前排右三）親率國內企業啟動「綠色成長聯盟」，並為百億元台灣綠色成長基金、清華大學永續學院揭牌。記者葉冠妤／攝影
環境部、國發會今舉辦「台灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇」，由賴清德總統（前排右三）親率國內企業啟動「綠色成長聯盟」，並為百億元台灣綠色成長基金、清華大學永續學院揭牌。記者葉冠妤／攝影

環境部、國發會今舉辦「台灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇」，由賴清德總統親率國內企業啟動「綠色成長聯盟」，並為百億元台灣綠色成長基金、清大永續學院揭牌。賴總統致詞時說，今天見證的這三項里程碑，從產業力量、資金動能、人才資助為台灣打造穩健綠色成長路徑，相信在全球淨零經濟競賽中，台灣必能奪先機。

賴總統致詞表示，綠色成長與2050淨零轉型是國家發展核心戰略，總統府去年成立氣候變遷對策委員會，近一年來集結各方意見 ，提出國家減碳新目標、台灣總體減碳行動計畫，他在日前的執政周年談話當中，也強調台灣將落實2050淨零排放願景，和全球一起追求永續成長。

他進一步說，今年台灣正式邁入排碳有價的時代，除展現對環境成本的重新認識，也象徵台灣經濟體系與國際碳市場接軌，而透過今天論壇，也見證了三項重大里程碑，首先是邀集17家企業、相關部會組成的綠色成長聯盟，建立公私協作平台 ，成為台灣減碳行動有強大後盾，未來聯盟也將與日本綠色轉型聯盟專家展開深度對話，台灣與日本將以淨零策略夥伴關係，展開亞洲綠色成長論壇，攜手邁向淨零轉型。

二是台灣綠色成長基金正式揭牌啟用。賴總統表示，環境部將投入100億元資源，以政府帶動方式，專責投資淨零永續新興產業，推升經濟綠色成長新動能；第三則是見證清大永續學院揭牌，這是全台第一個以永續為核心價值的學院，未來與政府共同培育綠領人才，推動科技創新、產學合作，開創氣候交易與研究新局。

賴總統說，這三項里程碑，代表從產業力量、資金動能、人才資助為台灣打造穩健綠色成長路徑，大家深知從高碳經濟邁向淨零社會絕非一蹴可幾，而是需要完整治理架構、持續性政策，並結合產業學研機構、民眾團體，全民共同努力，未來政府將繼續透過綠色成長基金、綠色成長聯盟支持具減碳潛力、與產業連結的創新技術，加速碳市場制度與國際接軌，讓台灣產品走得出去，創造產品綠色成長價值，政府也會透過綠色職能訓練、技職轉型、大專院校合作來投資人才，讓更多年輕人投入綠領職涯，一起實現台灣綠色成長的願景。

賴總統表示，淨零轉型艱鉅，但只有有信念、策略，有資源、團隊，在全球淨零經濟競賽中，台灣必定能奪得先機，推出減碳創新、綠色成長的好成績，並且以行動告訴全世界，台灣不只是參與者，更是貢獻者，我們有技術，有決心，更有企業跟民間力量，開創綠色成長的無限可能。

清大學校長高為元致詞表示，永續學院是清華大學的第13所學院，將以跨域科技解決與聯合國永續發展目標（SDGs）相關難題，培育台灣碳交易、淨零、綠色金融人才等，相信未來永續將如同晶片，成為清大及台灣的重要品牌。

綠色 淨零 永續

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