賴清德：今年半導體成熟製程產量以中國最大 呼籲各國合作共同因應

總統賴清德今日上午出席全球半導體供應鏈夥伴論壇，他指出，半導體成熟製程已經面臨中國低價傾銷問題，中國政府補助導致全球的產業困境，波及鋼鐵、鋁、太陽能面板、顯示器、汽車等產業，「今年（半導體）成熟製程開出來的產量，以中國最大，（中國）政府用政策補助、低價傾銷，已經造成全世界許多國家產業上的問題」，賴清德說，「如果我們不積極面對，這個嚴重性、只會愈來愈嚴重。這就是為什麼各國要共同合作，形成全球半導體供應鏈夥伴的主要原因」。

全球半導體供應鏈夥伴論壇今年由工研院主辦，聚焦「創新、安全、韌性、共榮」四大核心，邀請國內外專家共同探討多元彈性的供應鏈發展以及供應鏈安全韌性等議題。包括賴清德、經濟部長郭智輝、國科會主委吳誠文等政府官員皆出席開幕儀式。

賴清德致詞時，指出今天是台北國際電腦展Computex展覽最後一天，今年Computex盛況空前，有來自30多個國家，超過1400間廠商、4800個攤位，展現台灣在半導體、ICT及電子零組件產業的成果。

他說，但儘管台灣在半導體產業鏈中具全球領先地位，IC設計全球第三，晶圓製造全球第一，特別是在先進製程市占率超過90%，封裝測試全球第一，但是，台灣的生產製造無法獨立支撐整個產業鏈，必須依賴全球供應鏈順利運作。

賴清德舉例，美國有材料、有設備、有技術，荷蘭有設備廠ASML，日本也有原料和設備，各國都有IC設計廠商，「台灣只是半導體產業鏈或半導體供應鏈裡面的一部分而已。原則上我們談半導體產業，就是一個全球的產業鏈」，他認為，只要有任何一個地方出問題或是斷鏈，就會無法運轉，因此他呼籲，全球的產業鏈應共同合作，創造下一個世代更繁榮的未來，尤其要一起應對中國大陸在半導體成熟製程已開始低價傾銷的問題。

賴清德並指出，為了讓產業更創新，政府將與業界合作建制法制、推出國家政策，並提出金融支持、稅務鼓勵營造更理想產業發展環境，持續強化產業競爭力。

他說，台灣正積極建設資料中心（Data Center）及超級電腦，推動AI產業發展，像是近幾日輝達就宣布要打造AI中心，政府也在台南沙崙建超級電腦，「必要的話，在中部、北部，政府都會建置（超級電腦）」。